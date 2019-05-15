«Ростов» — «Локомотив». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч Кубка России по футболу 15 мая 2019 года

«Ростов»
В нынешнем розыгрыше Кубка России «Ростов» поочередно прошел «Сызрань 2003» (4:0), «Зенит» (3:1) и «Краснодар» (2:2 и 1:0).
В первом матче 1/2 финала «желто-синие» в Москве сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2), хотя дважды выходили вперед.
В турнирной таблице чемпионата России «Ростов» занимает восьмое место, имея на своем счету 38 очков.
Подопечные Валерия Карпина в пяти последних матчах уступили «Оренбургу» (0:3) и «Локомотиву» (1:2), а также разошлись миром с «Анжи» (1:1), «Краснодаром» (1:1) и «Динамо» (0:0).
После травмы у «Ростова» восстанавливается защитник Мацей Вилюш.
«Локомотив»
Московский «Локомотив» в Кубке России выбил «Балтику» (3:2 д.в.), «Енисей» (4:1) и «Рубин» (1:0 и 1:0).
На своем поле «красно-зеленые» разошлись миром с «Ростовом» (2:2). Избежать поражения им помог автогол Ивана Новосельцева за четыре минуты до конца основного времени.
В российской Премьер-лиге «Локомотив» расположился на второй строчке с 52 набранными очками.
На минувших выходных команда Юрия Семина разгромила «Рубин» (4:0), а перед этим неожиданно проиграла «Арсеналу» (0:2).
В лазарете «Локо» находятся Дмитрий Тарасов и Джефферсон Фарфан.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Локомотива» — 2.30, победа «Ростова» — 3.20, ничья — 3.30.
Безусловно, «желто-синим» важнее выйти в финал Кубка России, поскольку через РПЛ они уже не смогут попасть в еврокубки.
Впрочем, «железнодорожники», прекратившие борьбу за чемпионство, тоже не против того, чтобы завершить сезон на мажорной ноте, завоевав трофей.
Недавно «Локо» приезжал в Ростов-на-Дону и смог победить 2:1, так почему бы не повторить этот успех? Тем более что подопечные Валерия Карпина в последнее время не могут похвастаться хорошими результатами.
Мы бы присмотрелись к ставкам «победа "Локомотива" с форой 0» за 1.63 или «проход гостей» за 2.12. 0