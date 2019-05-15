«Ростов» — «Локомотив». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч Кубка России по футболу 15 мая 2019 года

В среду, 15 мая, «Ростов» на своем поле примет «Локомотив» в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка России. Встреча, которая пройдет в Ростове-на-Дону, начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Ростов» — «Локомотив».

«Ростов»

В нынешнем розыгрыше Кубка России «Ростов» поочередно прошел «Сызрань 2003» (4:0), «Зенит» (3:1) и «Краснодар» (2:2 и 1:0).

В первом матче 1/2 финала «желто-синие» в Москве сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2), хотя дважды выходили вперед.

В турнирной таблице чемпионата России «Ростов» занимает восьмое место, имея на своем счету 38 очков.

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Подопечные Валерия Карпина в пяти последних матчах уступили «Оренбургу» (0:3) и «Локомотиву» (1:2), а также разошлись миром с «Анжи» (1:1), «Краснодаром» (1:1) и «Динамо» (0:0).

После травмы у «Ростова» восстанавливается защитник Мацей Вилюш.

«Локомотив»

Московский «Локомотив» в Кубке России выбил «Балтику» (3:2 д.в.), «Енисей» (4:1) и «Рубин» (1:0 и 1:0).

На своем поле «красно-зеленые» разошлись миром с «Ростовом» (2:2). Избежать поражения им помог автогол Ивана Новосельцева за четыре минуты до конца основного времени.

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В российской Премьер-лиге «Локомотив» расположился на второй строчке с 52 набранными очками.

На минувших выходных команда Юрия Семина разгромила «Рубин» (4:0), а перед этим неожиданно проиграла «Арсеналу» (0:2).

В лазарете «Локо» находятся Дмитрий Тарасов и Джефферсон Фарфан.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Локомотива» — 2.30, победа «Ростова» — 3.20, ничья — 3.30.

Безусловно, «желто-синим» важнее выйти в финал Кубка России, поскольку через РПЛ они уже не смогут попасть в еврокубки.

Впрочем, «железнодорожники», прекратившие борьбу за чемпионство, тоже не против того, чтобы завершить сезон на мажорной ноте, завоевав трофей.

Недавно «Локо» приезжал в Ростов-на-Дону и смог победить 2:1, так почему бы не повторить этот успех? Тем более что подопечные Валерия Карпина в последнее время не могут похвастаться хорошими результатами.

Мы бы присмотрелись к ставкам «победа "Локомотива" с форой 0» за 1.63 или «проход гостей» за 2.12. 0