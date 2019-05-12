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    Останутся ли у «Тоттенхэма» силы на «Эвертон»?

    «Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч 38 тура чемпионата Англии 12 мая 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Эвертон
    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Эвертон»
    Команда Почеттино должна умудриться потерять четвертое место
    12 мая лондонский «Тоттенхэм» проведет игру против «Эвертона». Поединок 38 тура АПЛ состоится на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», а стартовый свисток будет дан в 17:00 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Эвертон».

    «Тоттенхэм»

    До минувшей среды приходилось констатировать, что «Тоттенхэм» попал в непростую ситуацию. Проблемы с игровой формой, особенно на внутренней арене, были очевидны.

    В первую очередь это можно было заметить в трех предыдущих матчах, которые клуб проиграл, причем с одинаковым счетом 0:1. Тем не менее, чтобы не попасть в Лигу чемпионов через АПЛ лондонцам нужно умудриться крупно проиграть.

    Но неудачи были до уже ставшего легендарным в истории «Шпор» ответного полуфинала Лиги чемпионов против «Аякса». Проигрывая 0:2 после первого тайма и 0:3 по итогам двух встреч, они сумели забить три мяча и впервые в истории пробиться в финал главного еврокубка.

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    «Эвертон»

    Для гостей в этом сезоне уже все ясно. Команда в еврокубки точно не попадет даже в случае победы, но «Ириски» могут потерять 8-ю строчку в случае поражения.

    «Лестер» позади всего в двух пунктах, тогда как «Эвертон» имеет 53 балла. Между тем, идущий на седьмой позиции «Вулверхэмптон» с отрывом в четыре очка уже обеспечил себе седьмое место.

    Мерсисайдцы неплохо выглядели в последних матчах. За семь туров команда набрала 16 баллов, что позволило стать четвертым клубом в лиге по данному показателю, обыграв по ходу дела «Челси», «Вест Хэм», «Арсенал» и «МЮ».

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10, тогда как успех гостей и ничья оцениваются в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Тоттенхэм» выиграет, и обе команды забьют за 4,00. 0

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    «Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч 38 тура чемпионата Англии 12 мая 2019 года. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Эвертон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00
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