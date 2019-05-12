«Райо Вальекано» — «Вальядолид». Прогноз (к. 6.50) и ставки на матч 37 тура чемпионата Испании 12 мая 2019 года

В 37-м туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» примет «Вальядолид». Это противостояние состоится в воскресенье, 12 мая, на арене «Эстадио де Вальекас». Начало в 19:30 по мск. Прогноз на «Райо Вальекано» — «Вальядолид».

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» расположился на предпоследнем месте. Коллектив обсел 19-ю строчку в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 31 балл.

На счету мадридцев восемь побед, семь ничьих и 21 поражение в 36 сыгранных турах. В активе клуба лишь две победы в 15-ти предыдущих поединках.

За два тура до конца нынешнего розыгрыша Ла Лиги «Пчелы» отстают от спасительной 17-й позиции на шесть очков. Спасение реально только в том случае, если они смогут победить грядущего соперника.

«Вальядолид»

По итогам 36-ти матчей испанского чемпионата «Вальядолид» набрал 38 очков и с таким количеством баллов находится вне зоны вылета, на 17-м месте. От губительной 16-й строки его отделяет всего один балл.

За последние восемь встреч в Ла Лиге «бело-фиолетовые» смогли выиграть только два раза, одолев «Жирону» (1:0) на своем поле, а также в прошлом туре — «Атлетик» (1:0).

Еще в трех играх «Пусела» делила очки со своими оппонентами (с «Реал Сосьедадом», «Хетафе» и «Алавесом»). Также она уступила в других трех поединках («Леганесу», «Севилье» и «Атлетико»).

Для того, чтобы остаться в Примере, подопечным Серхио в грядущей встрече никак нельзя терять очки.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,00, а ничья — в 3,80.

Рекомендуем ставить на то, что «Райо Вальекано» выиграет, и обе команды забьют за 6,50. 0