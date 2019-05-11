ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси и компания потеряли свою философию«Барселона» должна вернуться к истокам Сборная РоссииРоссия едет в Братиславу только за золотом Маурисио ПочеттиноПочеттино раскрыл в себе Моуринью. Тактика аргентинца сработала
  • 08:00
    • «Бостон» обыграл «Каролину» в первом матче финала Востока
  • 00:49
    • «Челси» по пенальти одолел «Айнтрахт» и вышел в финал ЛЕ
  • 00:34
    • Чех: Я мечтал выйти в финал с «Арсеналом», и эта мечта сбылась
  • 23:51
    • «Арсенал» разгромил «Валенсию» и вышел в финал Лиги Европы
  • 23:39
    • Трансфер Де Лигта в «Барселону» задерживается из-за комиссионных Райолы
  • 23:14
    • Суарес перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона
  • 20:15
    • Сборная России заявила 21 игрока на ЧМ-2019
    Все новости спорта

    Обойдется ли ПСЖ без сюрпризов на этот раз?

    «Анже» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч 36 тура чемпионата Франции 11 мая 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции Анже ПСЖ
    Прогноз на «Анже» — ПСЖ
    Неймар Жуниор
    11 мая в 16:30 по московскому времени на стадионе «Стад Раймон-Копа» местный «Анже» сыграет со столичным ПСЖ. Матч запланирован как одно из событий 36 тура французской Лиги 1. Прогноз на «Анже» — ПСЖ.

    «Анже»

    Три тура остается до конца чемпионата, однако «Анже» уже смог гарантировать себе место в Лиге 1 на следующий сезон. Команда набрала 45 очков и сейчас занимает 12 место. Таким образом, даже от переходной зоны хозяев отделяют 15 баллов. В любом случае клубу уже ничего не угрожает.

    «Анже» выиграл в прошлом туре у «Бордо» со счетом 0:1. Также была ничья с «Реймсом» 1:1 и фиаско в игре с «Лионом» (2:1). На своем поле «скоисты» сыграли вничью в 4 последних поединках.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Помимо этого была замечена такая тенденция, что «Анже» пропускал в прошлых 4 играх не более одного гола.

    Из состава команды вылетел Н'Дойе Шейх. Кроме него может не сыграть основной вратарь Людовик Бютель. Абдулайе Бамба, Ромен Тома, Кристиан Лопез — эти футболисты имеют повреждения, при этом они довольно важны для клуба.

    ПСЖ

    Клуб уже чемпион Франции, поэтому в Лиге 1 никаких задач больше не осталось. Единственной целью Тухеля, скорее всего, является наигрывание состава или разработка каких-то новых идей.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Команда уже хочет отдыха. За 6 последних туров она выиграла всего лишь один раз. А так было 3 поражения и 2 ничьи. Довольно «веселый» результат, если учесть, что Кавани и Неймар уже вернулись в строй после травмы. Наверное, свою роль еще играет отсутствие Тьяго Силвы в центре обороны.

    В гостях ПСЖ проиграл 3 поединка кряду. При этом «столичные» пропускали 3 и более голов. Вот такие были результаты: 5:1 с «Лиллем», 3:2 с «Нантом» и 3:2 с «Монпелье».

  • Лучшие свободные агенты лета 2019. Символическая сборная
  • Одиннадцать топ-футболистов, у которых летом истекут контракты
  • 08/05/2019

    • Мбаппе будет отсиживать дисквалификацию. Есть вопросы по готовности Менье. А в целом большая часть основных футболистов готова играть.

    Прогноз

    5.60 и 1.55 — такие коэффициенты букмекеры выставили на победу одной и другой команды. Ничейный исход сопровождается цифрой 4.80.

    ПСЖ выиграл 7 игр подряд против «Анже». На выезде с этим соперником «красно-синие» имеют 4-матчевую «сухую» серию.

    Прогнозируем, что «ПСЖ» в этот раз не проиграет и тотал встречи будет больше 2.5. На такой вариант игрокам дают коэф 1.80. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Оренбург — Урал
  • Сегодня в 11:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Сегодня в 14:00
    •  1.40
  • Прогноз на матч Анжи — Арсенал Тула
  • Сегодня в 16:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Россия — Норвегия
  • Сегодня в 17:15
    •  2.24
  • Прогноз на матч Финляндия — Канада
  • Сегодня в 17:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Сегодня в 21:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч США — Словакия
  • Сегодня в 21:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Монпелье
  • Сегодня в 21:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Енисей — Краснодар
  • Завтра в 14:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Аталанта — Дженоа
  • Завтра в 16:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Штутгарт — Вольфсбург
  • Завтра в 16:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Лейпциг — Бавария
  • Завтра в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фортуна
  • Завтра в 16:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Байер — Шальке
  • Завтра в 16:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Маркус Рэшфорд
  • Будущее «МЮ». Четыре игрока, на которых Сульшер может положиться в следующем сезоне
    • 14:59 06/05/2019     Том-Хеннинг Эвребе и Михаэль Баллак
  • «Судья или вор?». Исполнилось десять лет одному из самых скандальных матчей в истории ЛЧ
    • 23:06 07/05/2019     «Зенит»
  • Без лоска и шика: прагматичное чемпионство «Зенита»
    • 02:33 05/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Анже» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч 36 тура чемпионата Франции 11 мая 2019 года. Прогноз на «Анже» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
    Тоже интересно
    Лукас Моура Футбол Английский финал: Хет-трик Моуры похоронил мечту «Аякса»Реакция спортивных СМИ на выход «Тоттенхэма» в финал Лиги чемпионов Вчера в 02:250
  • 18:43
    • «Реал» готов перевести Бэйла в дубль
  • 18:25
    • Роналдо: Вряд ли «Реал» сможет купить Неймара сейчас
  • 17:43
    • Руководство «Ювентуса» хотело бы видеть во главе команды Клоппа
    Хоккеисты «Сан-Хосе» Хоккей НХЛ. «Сан-Хосе» выбил «Колорадо»Результат матча плей-офф НХЛ 9 мая Вчера в 08:100
  • Экспресс дня

  • Английский финал в Лиге Европы может стать реальностью
  • 4.23
    •
  • 01:57
    • Азар: Мы рады победе над «Айнтрахтом», но это еще не конец
  • 01:36
    • Кепа: Сегодня мы выиграли, в другом финале проиграли
  • 01:22
    • Обамеянг: Думаю, мы извлекли уроки из прошлого сезона
    Килиан Мбаппе Футбол ПСЖ не сядет на европейский трон без ментальной революцииУ парижан есть проблемы в отношении к делу, которые мешают им стать лучшими в Европе 08/05/2019 в 21:140
  • 17:11
    • «Интеру» интересен Алексис Санчес
  • 16:56
    • Кейн надеется сыграть в финале Лиги чемпионов
  • 16:43
    • «Реал» и «Челси» близки к обмену Азара и Ковачича
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие