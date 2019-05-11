«Анже» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч 36 тура чемпионата Франции 11 мая 2019 года

11 мая в 16:30 по московскому времени на стадионе «Стад Раймон-Копа» местный «Анже» сыграет со столичным ПСЖ. Матч запланирован как одно из событий 36 тура французской Лиги 1. Прогноз на «Анже» — ПСЖ.

«Анже»

Три тура остается до конца чемпионата, однако «Анже» уже смог гарантировать себе место в Лиге 1 на следующий сезон. Команда набрала 45 очков и сейчас занимает 12 место. Таким образом, даже от переходной зоны хозяев отделяют 15 баллов. В любом случае клубу уже ничего не угрожает.

«Анже» выиграл в прошлом туре у «Бордо» со счетом 0:1. Также была ничья с «Реймсом» 1:1 и фиаско в игре с «Лионом» (2:1). На своем поле «скоисты» сыграли вничью в 4 последних поединках.

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Помимо этого была замечена такая тенденция, что «Анже» пропускал в прошлых 4 играх не более одного гола.

Из состава команды вылетел Н'Дойе Шейх. Кроме него может не сыграть основной вратарь Людовик Бютель. Абдулайе Бамба, Ромен Тома, Кристиан Лопез — эти футболисты имеют повреждения, при этом они довольно важны для клуба.

ПСЖ

Клуб уже чемпион Франции, поэтому в Лиге 1 никаких задач больше не осталось. Единственной целью Тухеля, скорее всего, является наигрывание состава или разработка каких-то новых идей.

Команда уже хочет отдыха. За 6 последних туров она выиграла всего лишь один раз. А так было 3 поражения и 2 ничьи. Довольно «веселый» результат, если учесть, что Кавани и Неймар уже вернулись в строй после травмы. Наверное, свою роль еще играет отсутствие Тьяго Силвы в центре обороны.

В гостях ПСЖ проиграл 3 поединка кряду. При этом «столичные» пропускали 3 и более голов. Вот такие были результаты: 5:1 с «Лиллем», 3:2 с «Нантом» и 3:2 с «Монпелье».

Мбаппе будет отсиживать дисквалификацию. Есть вопросы по готовности Менье. А в целом большая часть основных футболистов готова играть.

Прогноз

5.60 и 1.55 — такие коэффициенты букмекеры выставили на победу одной и другой команды. Ничейный исход сопровождается цифрой 4.80.

ПСЖ выиграл 7 игр подряд против «Анже». На выезде с этим соперником «красно-синие» имеют 4-матчевую «сухую» серию.

Прогнозируем, что «ПСЖ» в этот раз не проиграет и тотал встречи будет больше 2.5. На такой вариант игрокам дают коэф 1.80. 0