«Оренбург» — «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 10 мая

В пятницу, 10 мая, «Оренбург» на своем поле примет «Урал» в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Газовик», начнется в 11:30 по московскому времени. Прогноз на «Оренбург» — «Урал».

«Оренбург»

Футболисты «Оренбурга» занимают девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиге, имея на своем счету 36 очков.

«Газовики» одержали десять побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

В середине апреля подопечные Владимира Федотова сенсационно обыграли ЦСКА (3:2) и «Ростов» (3:0), но после этого уступили «Енисею» (1:2) и «Рубину» (0:2), а также разошлись миром с «Арсеналом» (1:1).

Календарь и таблица РПЛ

После травмы у «Оренбурга» восстанавливается Сергей Бреев.

«Урал»

Екатеринбургский «Урал» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 33 очками.

На счету «шмелей» девять побед, шесть ничьих и 12 поражений в 27 сыгранных турах.

В конце прошлого месяца команда Дмитрия Парфенова выиграла у «Рубина» (2:1) и «Крыльев Советов» (1:0), после чего проиграла «Уфе» (1:4) и «Спартаку» (0:1).

Серьезных кадровых проблем у «Урала» сейчас нет.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Оренбурга» — 2.45, победа «Урала» — 3.10, ничья — 3.10.

Нас ждет встреча двух середняков, которые практически потеряли шансы на попадание в еврокубки, но и из РПЛ почти точно не вылетят.

Все прогнозы на РПЛ

Уровень соперников приблизительно равный, но за счет домашних трибун у «газовиков» может быть минимальное преимущество, да и «шмели» в гостях редко активничают — в этом году выиграли только в Самаре благодаря пенальти.

Исходя из вышесказанного, наш прогноз — «победа хозяев с форой 0» за 1.70.

Еще один вариант — «хозяева не проиграют и тотал голов меньше 3,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.77. 0