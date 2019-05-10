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    Выиграет ли «Оренбург» у «Урала»?

    «Оренбург» — «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 10 мая

    РПЛ Футбол России Оренбург Урал
    Прогноз на «Оренбург» — «Урал»
    Вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов
    В пятницу, 10 мая, «Оренбург» на своем поле примет «Урал» в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Газовик», начнется в 11:30 по московскому времени. Прогноз на «Оренбург» — «Урал».

    «Оренбург»

    Футболисты «Оренбурга» занимают девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиге, имея на своем счету 36 очков.

    «Газовики» одержали десять побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

    В середине апреля подопечные Владимира Федотова сенсационно обыграли ЦСКА (3:2) и «Ростов» (3:0), но после этого уступили «Енисею» (1:2) и «Рубину» (0:2), а также разошлись миром с «Арсеналом» (1:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    После травмы у «Оренбурга» восстанавливается Сергей Бреев.

    «Урал»

    Екатеринбургский «Урал» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 33 очками.

    На счету «шмелей» девять побед, шесть ничьих и 12 поражений в 27 сыгранных турах.

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    В конце прошлого месяца команда Дмитрия Парфенова выиграла у «Рубина» (2:1) и «Крыльев Советов» (1:0), после чего проиграла «Уфе» (1:4) и «Спартаку» (0:1).

    Серьезных кадровых проблем у «Урала» сейчас нет.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Оренбурга» — 2.45, победа «Урала» — 3.10, ничья — 3.10.

    Нас ждет встреча двух середняков, которые практически потеряли шансы на попадание в еврокубки, но и из РПЛ почти точно не вылетят.

    Все прогнозы на РПЛ

    Уровень соперников приблизительно равный, но за счет домашних трибун у «газовиков» может быть минимальное преимущество, да и «шмели» в гостях редко активничают — в этом году выиграли только в Самаре благодаря пенальти.

    Исходя из вышесказанного, наш прогноз — «победа хозяев с форой 0» за 1.70.

    Еще один вариант — «хозяева не проиграют и тотал голов меньше 3,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.77. 0

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    «Оренбург» — «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 10 мая. Прогноз на «Оренбург» — «Урал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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