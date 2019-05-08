«Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 8 мая 2019 года

В среду, 9 мая, «Аякс» на своем поле примет «Тоттенхэм» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет в Амстердаме, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Аякс» — «Тоттенхэм».

«Аякс»

Амстердамский клуб в плей-офф Лиги чемпионов пока что творит чудеса. В 1/8 финала голландцы выбили победителя трех последних розыгрышей турнира — мадридский «Реал» (1:2 дома и 4:1 в гостях).

В четверьфинале был повержен не менее грозный туринский «Ювентус» во главе с Криштиану Роналду (1:1 дома и 2:1 в гостях).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Первый матч полуфинала с «Тоттенхэмом» голландцы выиграли на выезде со счетом 1:0, причем по ходу матча могли забить и больше.

После победы над «Шпорами», амстердамцы вернулись домой и выиграли Кубок Голландии, одолев на выезде «Виллем 2» (4:0). Серия побед во всех турнирах достигла 6 матчей, а беспроигрышная — 10 матчей.

В чемпионате Голландии «Аякс» возглавляет таблицу, обгоняя по доп.параметрам ПСВ. Разница мячей 111-30, лучший бомбардир — Душан Тадич с 24 голами, еще 16 забил Хаким Зиеш.

«Тоттенхэм»

Этой весной «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов уверенно прошел в 1/8 финала дортмундскую «Боруссию» (3:0 дома и 1:0 в гостях).

В четвертьфинале «шпоры» не без труда справились с «Манчестер Сити» (1:0 дома и 3:4 в гостях), пройдя в полуфинал лишь за счет выездных голов и помощи VAR — они пропустили пятый мяч, но система зафиксировала офсайд у «горожан».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В первом полуфинальном матче «Тоттенхэм», обескровленный потерей Гарри Кейна и Сон Хын Мина, не сумел забить «Аяксу», пропустив гол на своем поле — 0:1.

В последнем матче «Шпоры» проиграли на выезде «Борнмуту» (0:1), оставшись по ходу матча вдевятером и прпоустив на последних минутах. Серия поражений во всех турнирах достигла трех матчей.

В АПЛ «Тоттенхэм» идет на 4-м месте. Разница мячей 65-37, лучший бомбардир Гарри Кейн (17), еще 12 забил Сон Хын Мин, 10 у Лукаса Моуры.

В предстоящем матче не сыграют Серж Орье, Ян Вертонген, Гарри Кейн, Гарри Уинкс, Эрик Ламела.

Прогноз

Букмекеры считают «Аякс» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 2,15, тогда как на ничью — 3,70, а на успех «Тоттенхэма» — 3,35.

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Проход «Аякса» в финал оценивают с коэффициентом 1,30, а за проход «Тоттенхэма» дают 3,35.

Хотя амстердамцы этой весной в ЛЧ лучше играют на выезде, так же верно и то, что они лучше проводят второй матч, чем первый. Прогнозируем, что «Аякс» победит при родных трибунах.

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За своем поле «Аякс» сыграет результативнее, чем на выезде. А «Тоттенхэму» обязательно надо забивать. Интересны варианты «Забьют обе» за 1,60, «гол в обоих таймах» за 1,55. 0