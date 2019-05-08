ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ГончаренкоГончаренко не сумел снять динамовское проклятье Сульшеру понадобится долго чистить состав «МЮ»У «Манчестер Юнайтед» очень темные времена Юрген КлоппЧемпионство близко. Сможет ли Клопп повторить в «Ливерпуле» свой успех с «Боруссией»?
  • 10:42
    • «Ахмат» усилится польским полузащитником
  • 09:11
    • «Торонто» добыл вторую победу над «Филадельфией»
  • 08:57
    • «Денвер» сравнял счет в серии с «Портлендом»
  • 08:43
    • «Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Далласом»
  • 08:27
    • Зидан готов избавиться от Модрича
  • 08:12
    • Киевское «Динамо» просматривало игроков тульского «Арсенала»
  • 21:01
    • «Краснодар» упустил победу над «Ростовом»
    Все новости спорта

    Завоюет ли «Аякс» путевку в ЛЧ при родных трибунах?

    «Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 8 мая 2019 года

    Лига чемпионов Аякс Тоттенхэм Футбол Англии
    Прогноз на «Аякс» — «Тоттенхэм»
    «Аякс»
    В среду, 9 мая, «Аякс» на своем поле примет «Тоттенхэм» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет в Амстердаме, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Аякс» — «Тоттенхэм».

    «Аякс»

    Амстердамский клуб в плей-офф Лиги чемпионов пока что творит чудеса. В 1/8 финала голландцы выбили победителя трех последних розыгрышей турнира — мадридский «Реал» (1:2 дома и 4:1 в гостях).

    В четверьфинале был повержен не менее грозный туринский «Ювентус» во главе с Криштиану Роналду (1:1 дома и 2:1 в гостях).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Первый матч полуфинала с «Тоттенхэмом» голландцы выиграли на выезде со счетом 1:0, причем по ходу матча могли забить и больше.

    После победы над «Шпорами», амстердамцы вернулись домой и выиграли Кубок Голландии, одолев на выезде «Виллем 2» (4:0). Серия побед во всех турнирах достигла 6 матчей, а беспроигрышная — 10 матчей.

  • Лондонское гостеприимство. Идеальный первый тайм позволил «Аяксу» победить
  • «Тоттенхэму» будет сложно отыграться через неделю в Амстердаме
  • 01/05/2019

    • В чемпионате Голландии «Аякс» возглавляет таблицу, обгоняя по доп.параметрам ПСВ. Разница мячей 111-30, лучший бомбардир — Душан Тадич с 24 голами, еще 16 забил Хаким Зиеш.

    «Тоттенхэм»

    Этой весной «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов уверенно прошел в 1/8 финала дортмундскую «Боруссию» (3:0 дома и 1:0 в гостях).

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    В четвертьфинале «шпоры» не без труда справились с «Манчестер Сити» (1:0 дома и 3:4 в гостях), пройдя в полуфинал лишь за счет выездных голов и помощи VAR — они пропустили пятый мяч, но система зафиксировала офсайд у «горожан».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В первом полуфинальном матче «Тоттенхэм», обескровленный потерей Гарри Кейна и Сон Хын Мина, не сумел забить «Аяксу», пропустив гол на своем поле — 0:1.

    В последнем матче «Шпоры» проиграли на выезде «Борнмуту» (0:1), оставшись по ходу матча вдевятером и прпоустив на последних минутах. Серия поражений во всех турнирах достигла трех матчей.

  • «Тоттенхэм» разваливается физически и морально
  • Реакция прессы на матч «Борнмут» — «Тоттенхэм»
  • Вчера

    • В АПЛ «Тоттенхэм» идет на 4-м месте. Разница мячей 65-37, лучший бомбардир Гарри Кейн (17), еще 12 забил Сон Хын Мин, 10 у Лукаса Моуры.

    В предстоящем матче не сыграют Серж Орье, Ян Вертонген, Гарри Кейн, Гарри Уинкс, Эрик Ламела.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Аякс» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 2,15, тогда как на ничью — 3,70, а на успех «Тоттенхэма» — 3,35.

    }

    Проход «Аякса» в финал оценивают с коэффициентом 1,30, а за проход «Тоттенхэма» дают 3,35.

    Хотя амстердамцы этой весной в ЛЧ лучше играют на выезде, так же верно и то, что они лучше проводят второй матч, чем первый. Прогнозируем, что «Аякс» победит при родных трибунах.

    ${Tips1

    За своем поле «Аякс» сыграет результативнее, чем на выезде. А «Тоттенхэму» обязательно надо забивать. Интересны варианты «Забьют обе» за 1,60, «гол в обоих таймах» за 1,55. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жорди Альба и Лионель Месси
  • «Ливерпуль» пал перед величием Месси. «Красные» пропустили три гола на «Камп Ноу»
    • 12:12 02/05/2019     «Аякс» имеет хорошие шансы на первые за 24 года финал ЛЧ
  • Мастерский «Аякс» прижал «Тоттенхэм» к канатам
    • 16:30 01/05/2019     Фрагмент матча
  • «Спартак» не отмазался за тульский провал
    • 11:12 30/04/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 8 мая 2019 года. Прогноз на «Аякс» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
    Тоже интересно
    Дивок Ориги Футбол Пеп, слово за тобой. «Ливерпуль» остался в чемпионской гонке«Красные» вырвали победу у «Ньюкасла» Вчера в 11:500
  • 18:28
    • ЦСКА потерял два очка в московском дерби
  • 18:27
    • «МЮ» не сумел обыграть «Хаддерсфилд» и лишился шансов на ЛЧ
  • 10:28
    • Пять представителей КХЛ вошли в состав сборной Чехии на ЧМ
    Карим Бензема Футбол Примера. «Эспаньол» разгромил «Атлетико», «Барса» уступила «Сельте», «Реал» одолел «Вильярреал»Обзор матчей 36-го тура чемпионата Испании по футболу Вчера в 23:580
  • Экспресс дня

  • «Ман Сити» сделает решающий шаг к чемпионству
  • 3.13
    •
  • 10:13
    • «Кардифф» не планирует увольнять главного тренера
  • 23:59
    • «Лион» и «Лилль» поделили очки
  • 23:49
    • «Валенсия» на выезде разгромила «Уэску»
    Футболисты «Зенита» Футбол РПЛ. «Зенит» стал чемпионом, «Локо» уступил «Арсеналу», «Спартак» выиграл у «Урала»Подробности матчей 27-го тура российской Премьер-лиги Вчера в 22:350
  • 21:50
    • «Байер» забил шесть мячей в ворота «Айнтрахта»
  • 21:37
    • Дубль Кузнецова помог России обыграть Чехию в заключительном матче Евтотура
  • 21:14
    • «Арсенал» и «Брайтон» обменялись голами
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие