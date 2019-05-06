«Кадис» — «Малага». Прогноз (к. 5.80) и ставки на матч 37 тура второго дивизиона чемпионата Испании Сегунды 6 мая 2019 года

В рамках 37 тура испанской Сегунды должен состояться матч между «Кадисом» и «Малагой». Встретятся команды в Кадисе на стадионе «Рамон де Карранса». Главный арбитр поединка Хосе Санчес даст стартовый свисток в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Кадис» — «Малага».

«Кадис»

По итогам 36-ти туров испанской Сегунды «Кадис» занимает пятое место с 60 очками. Позиции с третьей по шестую дают возможность поучаствовать в плей-офф за право выйти в Примеру.

Отрыв андалусского коллектива от седьмой, непроходной строчки составляет всего два балла. При этом отставание от второго места, которое обеспечивает прямой путевкой в элиту — семь пунктов.

Подопечные Альваро не знают горечи поражений уже семь поединков кряду. Тем не менее, меньшее количество матчей этой серии пришлись на победы — три.

«Малага»

После 36-ти туров испанской Сегунды «Малага» занимает седьмую позицию. До шестой строчки в зоне плей-офф на повышение в классе ей нужно отыграть два очка.

Посему в случае победы «Анчоусов» в грядущей встрече им удастся обойти соперника и стать как минимум шестыми. Если же свой матч проиграет и «Депортиво», то клуб станет пятым.

Подопечные Виктор Санчеса, однако, одержали лишь две победы в 10-ти предыдущих поединках. При этом в трех из четырех последних матчах они потерпели поражения.

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей оценивается в 3,50, а ничья — в 3,10.

Рекомендуем ставить на то, что «Кадис» выиграет, и обе команды забьют за 5,80. 0