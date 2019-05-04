ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Взлет Ливерпуля: город, который не сдается Месси снова приближает «Барселону» к очередной мечтеМесси — это все для «Барселоны» Жорди Альба и Лионель Месси«Ливерпуль» пал перед величием Месси. «Красные» пропустили три гола на «Камп Ноу»
  • 23:58
    • «Челси» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в Франкфурте
  • 23:54
    • Дубль Ляказетта помог «Арсеналу» обыграть «Валенсию»
  • 16:51
    • Касильяс может завершить карьеру
  • 16:04
    • Нурмагомедов-старший будет работать в женской сборной России по борьбе
  • 14:09
    • Владельцы ПСЖ могут сократить финансирование клуба
  • 13:03
    • Азар поучаствовал в презентации новой формы «Челси»
  • 12:23
    • «Авангард» пополнил состав экс-игроками «Ак Барса» и «Автомобилиста»
    Все новости спорта

    Кто окажется лишним в борьбе за Лигу чемпионов?

    «Боруссия» Менхенгладбах — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч 32 тура чемпионата Германии 4 мая 2019 года

    Бундеслига Футбол Германии Боруссия М Хоффенхайм 1899
    Прогноз на «Боруссия» Менхенгладбах — «Хоффенхайм»
    «Хоффенхайм» сохраняет шансы на Лигу чемпионов
    В субботу, 4 мая, «Боруссия Парк» примет поединок гладбахской «Боруссии» против «Хоффенхайм». Команды сыграют в рамках 32 тура немецкой Бундеслиги. Начало встречи назначено на 16:30 по Москве. Прогноз на «Боруссия» Менхенгладбах — «Хоффенхайм».

    «Боруссия»

    «Боруссия» Менхенгладбах располагается на 5 строчке турнирной таблицы с 51 очком. У команды еще есть шанс попасть в зону Лиги чемпионов, поскольку впереди идущий «Айнтрахт» имеет на три пункта больше.

    Игровая форма хозяев в последнее время оставляет желать лучшего. За 12 туров клуб выиграл только две встречи — речь идет о поединках с «Майнцем» (1:0) и «Ганновером» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    За восемь предыдущих матчей «Жеребцы» потерпели три поражения — от «Фортуны» (0:1), «РБ Лейпцига» (1:2) и «Штутгарта» (0:1). Оба последних поражения пришлись как раз на предыдущие игры.

    «Хоффенхайм»

    Дружина Юлиана Нагельсмана перед 32 туром немецкого первенства расположилась на седьмой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. В активе «Хоффенхайма» 50 очков и хорошие перспективы попасть в еврокубки.

  • 5%
  • Включить
  • Кэшбек на пополнение!
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    За минувшие 13 матчей «Деревенские» уступили только два раза при семи победах. До прошлого тура коллектив не знал поражений шесть поединков кряду при одной ничьей.

    К грядущей дуэли клуб подходит после разгрома от «Вольфсбурга» (1:4). В случае еще одной неудачи зинсхаймцы рискуют лишиться шансов на попадание в Лигу чемпионов, поскольку сейчас отставание от четвертой строчки составляет четыре балла.

    Прогноз

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,75, а ничья — в 3,80.

    Рекомендуем ставить на то, что «Хоффенхайм» выиграет, и обе команды забьют за 3,00. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Колорадо — Сан-Хосе
  • Сегодня в 05:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Енисей — Анжи
  • Сегодня в 14:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Рубин — Оренбург
  • Сегодня в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Сегодня в 21:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Майнц — Лейпциг
  • Сегодня в 21:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Севилья — Леганес
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эвертон — Бернли
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Каролина — Айлендерс
  • Завтра в 02:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Даллас
  • Завтра в 04:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Завтра в 14:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Борнмут — Тоттенхэм
  • Завтра в 14:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Бавария — Ганновер
  • Завтра в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Завтра в 16:30
    •  4.60
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетико
  • Завтра в 17:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Завтра в 18:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Матвей Сафонов
  • Феерия Сафонова помогла «Краснодару» выиграть у ЦСКА бой за Лигу чемпионов
    • 02:19 29/04/2019     Месси снова приближает «Барселону» к очередной мечте
  • Месси — это все для «Барселоны»
    • Вчера в 15:59     Мохаммед Салах
  • Салах веселится в США и тащит «Ливерпуль». «Красные» устроили разгром
    • 11:03 27/04/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Боруссия» Менхенгладбах — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч 32 тура чемпионата Германии 4 мая 2019 года. Прогноз на «Боруссия» Менхенгладбах — «Хоффенхайм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.00
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Каролины» Хоккей НХЛ. Третья победа «Каролины» над «Айлендерс», две передачи РадуловаРезультаты матчей второго раунда плей-офф НХЛ 2 мая Вчера в 08:310
  • 18:55
    • Хачанов проиграл Кольшрайберу во втором круге турнира в Мюнхене
  • 21:14
    • Азар остался в запасе «Челси» на матч с «Айнтрахтом»
  • 21:07
    • «Арсенал» и «Валенсия» огласили стартовые составы
    Мануэль Нойер Футбол Последняя линия обороны: 10 лучших вратарей ЕвропыРейтинг лучших европейских вратарей сезона 2018/19 01/05/2019 в 20:310
  • Экспресс дня

  • «Валенсия» не испугается трибун «Эмирейтс»
  • 4.98
    •
  • 17:54
    • Полузащитник «Ливерпуля» из-за травмы пропустит остаток сезона
  • 17:39
    • «Манчестер Сити» следит за защитником «Страсбура»
  • 17:23
    • Названа символическая сборная недели в Лиге чемпионов
    «Аякс» имеет хорошие шансы на первые за 24 года финал ЛЧ Футбол Мастерский «Аякс» прижал «Тоттенхэм» к канатамРеакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Аякс» 01/05/2019 в 16:300
  • 17:07
    • «Монтеррей» стал победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ
  • 14:52
    • СКА объявил об уходе Прохоркина
  • 10:07
    • Форвард «МЮ» может пропустить остаток сезона
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие