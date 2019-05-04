«Боруссия» Менхенгладбах — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч 32 тура чемпионата Германии 4 мая 2019 года

В субботу, 4 мая, «Боруссия Парк» примет поединок гладбахской «Боруссии» против «Хоффенхайм». Команды сыграют в рамках 32 тура немецкой Бундеслиги. Начало встречи назначено на 16:30 по Москве. Прогноз на «Боруссия» Менхенгладбах — «Хоффенхайм».

«Боруссия»

«Боруссия» Менхенгладбах располагается на 5 строчке турнирной таблицы с 51 очком. У команды еще есть шанс попасть в зону Лиги чемпионов, поскольку впереди идущий «Айнтрахт» имеет на три пункта больше.

Игровая форма хозяев в последнее время оставляет желать лучшего. За 12 туров клуб выиграл только две встречи — речь идет о поединках с «Майнцем» (1:0) и «Ганновером» (1:0).

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За восемь предыдущих матчей «Жеребцы» потерпели три поражения — от «Фортуны» (0:1), «РБ Лейпцига» (1:2) и «Штутгарта» (0:1). Оба последних поражения пришлись как раз на предыдущие игры.

«Хоффенхайм»

Дружина Юлиана Нагельсмана перед 32 туром немецкого первенства расположилась на седьмой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. В активе «Хоффенхайма» 50 очков и хорошие перспективы попасть в еврокубки.

За минувшие 13 матчей «Деревенские» уступили только два раза при семи победах. До прошлого тура коллектив не знал поражений шесть поединков кряду при одной ничьей.

К грядущей дуэли клуб подходит после разгрома от «Вольфсбурга» (1:4). В случае еще одной неудачи зинсхаймцы рискуют лишиться шансов на попадание в Лигу чемпионов, поскольку сейчас отставание от четвертой строчки составляет четыре балла.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,75, а ничья — в 3,80.

Рекомендуем ставить на то, что «Хоффенхайм» выиграет, и обе команды забьют за 3,00. 0