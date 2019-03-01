«Райо Вальекано» — «Жирона». Прогноз на матч 26 тура чемпионата Испании 1 марта 2019 года

В Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» состоится матч 26 тура чемпионата Испании между командами «Райо Вальекано» и «Жирона». Начало встречи в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Райо Вальекано» — «Жирона».

Райо Вальекано

«Райо Вальекано» находится в зоне вылета. Сейчас за командой закреплена 19 позиция, а в активе 23 очка. В случае победы у клуба появится шанс на то, чтобы повысить свой рейтинг в турнирной таблице, но для этого еще понадобятся осечки ближайших конкурентов.

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«Пчелы» проиграли в последних четырех матчах Примеры. Хозяева уступили «Леганесу», «Эспаньолу», мадридскому «Атлетико» и «Хетафе». За 6 туров клуб набрал всего 4 очка, что является 17 результатов в чемпионате.

На домашнем поле «Райо» не может выиграть третий матч кряду — одна ничья и два поражения.

В 4 из 6 последних поединков «Райо Вальекано» пропускал не менее двух мячей. Также стоит отметить, что в четырех прошлых турах «молнии» уступали сопернику с отрывом в один мяч и не более.

В заявку на игру могут не попасть такие футболисты как Горка и Какута.

«Жирона»

«Жирона» на 15 месте с 26 очками. Для «жирондинцев» этот матч не менее важен, поскольку в случае потери очков команда может близко подойти к зоне вылета. Таким образом, гостям желательно набрать пункты в предстоящем поединке.

По количеству набранных очков за 6 туров «Жирона» сравнялась с «Райо». На счету команды 4 балла. Это случилось из-за 4 поражений кряду, к которым также прибавились победа и ничья. В прошлом туре на своем поле клуб выступал против «Реал Сосьедада» (0:0).

В гостях «бело-красные» играют не очень хорошо. В 6 выездных турах было набрано 4 очка. Однако 5-матчевую безвыигрышную выездную серию гости прервали в прошлый раз, когда играли на чужом поле. Это был не просто матч, а сенсация. «Жирондинцы» обыграли мадридский «Реал» со счетом 1:2.

В 12 последних поединках Примеры «Жирона» выиграла только один раз. В 4 последних выездных играх клуба забивалось больше двух голов.

В лазарете Адай и Мохика. Также своей команде, скорее всего, не поможет Планас.

Прогноз

Букмекеры считают обоих соперников практически равными — 2,48 против 2,95. Ничейный результат оценен коэффициентом 3,40.

В октябре команды встречались в Жироне, где гости одержали победу с минимальным перевесом 2:1. В матче была красная карточка. Ее заработал футболист «жирондинцев».

Оба коллектива сейчас находятся не в лучшей ситуации. Как бы там ни было, «Райо Вальекано» будет играть на своем поле при родных болельщиках. Вдобавок к этому клубу необходима победа, чтобы иметь высокие шансы на выход из зоны вылета. Мы полагаем, что «пчелы» прервут серию поражений очень важными тремя пунктами. 0