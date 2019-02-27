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    Продлят ли «фиалки» беспроигрышную серию?

    «Фиорентина» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.47) и ставки на Кубок Италии 27 февраля 2019 года

    Кубок Италии Футбол Италии Фиорентина Аталанта
    Прогноз на «Фиорентина» — «Аталанта»
    Футболисты «Фиорентины»
    В среду, 27 февраля, в первом полуфинальном матче Кубка Италии «Фиорентина» на своем поле примет «Аталанту». Встреча, которая пройдет во Флоренции на «Артемио Франки», начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Аталанта».
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    «Фиорентина»

    «Фиалки» в текущем кубковом турнире выбили уже двух противников. На стадии 1/8 финала они в гостевом матче одолели «Торино» со счетом 2:0.

    А в четвертьфинальном раунде подопечные Стефано Пиоли просто уничтожили «Рому», разгромив на своей арен ее с неприличным результатом 7:1 с хет-триком Федерико Кьезы.

    С учетом всех турниров у флорентийцев 9-матчевая беспроигрышная серия, в которой они четыре матча выиграли и пять свели вничью. Накануне «лилии» ушли от поражения в игре с «Интером» — 3:3, сравняв счет на 90-й минуте.

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  • Сегодня

    • После 24 матчей в Серии А «Фиорентина» расположилась с 35 очками на 10 позиции, уступая шестой еврокубковой строке только три балла.

    «Аталанта»

    Клуб из Бергамо также преодолел два этапа в этом сезоне Кубка Италии. Сначала «боги» в выездной встрече переиграли «Кальяри» — 3:0.

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    В следующем раунде кубкового турнира футболисты Джана Пьеро Гасперини разгромили в родных пенатах туринский «Ювентус» (3:0), отомстив ему за вылет в прошлом сезоне в 1/2 финала Кубка.

    Двумя кряду поражениями в чемпионате от «Милана» (1:3) и «Торино» (0:2), «Аталанта» прервала свою 8-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров.

    Календарь и таблица Серии А

    «Сине-черные» после 25 матчей в итальянском первенстве занимают восьмое место, имея в своем активе 38 очков, уступая топ-4 шесть пунктов.

    В первом круге этой Серии А «Фиорентина» во Флоренции обыграла «Аталанту» со счетом 2:0. А в двух предыдущих сезонах оппоненты расписали четыре мировые.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Фиорентины» — 2.60, победа «Аталанты» — 2.75, ничья — 3.35.

    Прогнозируем, что «фиалки» на родной арене точно не проиграют «Аталанте».

    И учитывая приблизительно равный класс команд, думаем, что оппоненты распишутся в воротах друг друга. 0

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    Прогноз на «Фиорентина» — «Аталанта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.47
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