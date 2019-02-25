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    Продолжится ли беспроигрышная серия «Реал Сосьедада»?

    «Жирона» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.98) на матч 25 тура испанской Примеры 25 февраля 2019 года

    Примера Футбол Испании Жирона Реал Сосьедад
    Прогноз на «Жирона» — «Реал Сосьедад»
    Футболисты «Реал Сосьедада»
    25 февраля на «Городском стадионе Монтивилли» состоится заключительный поединок 25 тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Реал Сосьедадом». Начало матча в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Жирона» — «Реал Сосьедад».
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    «Жирона»

    Клуб располагается на 15 строчке и имеет 27 очков в активе. Обогнать «Леганес», который является ближайшим конкурентом, не удастся даже в случае победы. Если команда потерпит неудачу, то с высокой долей вероятности с 15 позиции «Жирону» потеснит «Вальядолид».

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    «Жирона» имеет плохую форму, поскольку в 6 последних встречах коллектив терпел поражение 4 раза, при этом подряд. Перед данной серией была ничья, а вот в прошлом туре «бело-красные» сделали невероятное — они обыграли мадридский «Реал» на выезде со счетом 1:2.

    На своем поле команда не побеждает уже шестой поединок подряд. За этот период у хозяев было четыре ничьи кряду, а после этого два поражения подряд.

    Лазарет переполнен. В списке травмированных футболистов числятся Планас, Муньеса, Гарсия, Думбия и Мохика. Также не сыграют Понс и Адай.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» высоко поднялся и уже сейчас команда занимает 7 позицию с 34 очками. Для попадания в зону еврокубков не хватает трех пунктов, но многое еще будет зависеть от того, как выступил «Алавес».

    Сзади гостей поджимают сразу три клуба, поэтому они не имеют права на ошибку, ведь в противном случае можно скатиться вниз на несколько позиций сразу.

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    Если учитывать и Кубок Испании, то беспроигрышная серия «бело-голубых» длится девять матчей. В чемпионате коллектив не проигрывает седьмую встречу подряд. В трех случаях королевский клуб побеждал и в четырех довольствовался ничьей.

    На выезде «Реал Сосьедад» не проигрывает 3 игры подряд. В последний раз была нулевая ничья с «Валенсией».

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    • Встречу пропустит Хосе да Силва Виллиан — лучший бомбардир команды. У него красная карточка. Дисквалификацию также получил Тео Эрнандес. В списке травмированных футболистов Ильярраменди. Есть небольшое повреждение у Янузая.

    Прогноз

    «Жирону» считают фаворитом, но с небольшим перевесом. На ее победу дают коэффициент 2,46, а на победу гостей — 3,05. Ничья оценивается цифрой 3,30.

    Последний очный поединок проводился в октябре. Тогда в матче не было забито ни одного гола и оба коллектива довольствовались одним зачетным баллом. Скорее всего, что букмекеры отдали предпочтение «Жироне» по причине недавней победы клуба над «Реалом». Также здесь играет роль фактор домашних трибун.

    Как бы там ни было, но статистика показывает, что на данный момент для хозяев домашнее поле не является гарантией успеха. Напротив, «Реал Сосьедад» смотрится намного увереннее, поэтому мы полагаем, что у гостей больше шансов на успех. Наш прогноз — «бело-голубые» не проиграют и тотал матча будет меньше 3,5 с коэффициентом 1,98. 0

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    Прогноз на «Жирона» — «Реал Сосьедад». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.98
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