ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле Гуннар СульшерВозвращение былой славы. Что именно Сульшер делает правильно? «Оттава» — «Коламбус»НХЛ. Шат-аут Бобровского, четвертая подряд победа «Калгари» Жеребьевка Лиги ЕвропыРоссия против Испании в Лиге Европы. Время повторить результат ЧМ-2018
  • 13:03
    • Симеоне грозит дисквалификация
  • 12:48
    • Логинов не выступит на чемпионате Европы из-за ошибки СБР
  • 12:38
    • Малышко завоевал бронзу в спринте на чемпионате Европы
  • 10:18
    • Бобровский — вторая звезда дня в НХЛ
  • 09:14
    • РПЛ запретила «Арсеналу» проводить матчи на стадионе в Туле
  • 08:25
    • «Торонто» одолел «Сан-Антонио», «Денвер» выиграл у «Далласа»
  • 08:09
    • Третьяков выиграл этап Кубка мира в Калгари
    Все новости спорта

    Продлит ли «Монако» беспроигрышную серию?

    «Монако» — «Лион». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 24 февраля

    Лига 1 Футбол Франции Монако Лион
    Прогноз на «Монако» — «Лион»
    Александр Головин
    В воскресенье, 24 февраля, «Монако» на своем поле примет «Лион» в рамках 26-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Луи II», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Монако» — «Лион».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Монако»

    Футболисты «Монако» на данный момент занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 22 очка.

    «Монегаски» одержали пять побед, семь раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений.

    После возвращения на пост главного тренера Леонарду Жардима команда успела обыграть «Тулузу» (2:1) и «Нант» (1:0), а также разойтись миром с «Монпелье» (2:2).

    Календарь и таблица Лиги 1

    В лазарете «Монако» находятся Жемерсон, Стеван Йоветич, Жорди Мбула, Жорж-Кевин Н'Куду, Насер Шадли, Андреа Раджи, Виллем Жеббель, Вильям Ванкер и Пьетро Пеллегри.

    «Лион»

    «Лион» расположился на третьей строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 46 набранными очками.

    «Ткачи» записали на свой счет 13 побед, семь ничьих и пять поражений.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •

    В четырех последних турах «Лион» выиграл у «Сент-Этьена» (2:1), «Амьена» (1:0) и «Генгама» (2:1), но проиграл «Ницце» (0:1).

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Брюно Женезьо разошлись миром с «Барселоной» (0:0).

  • Проблемы в атаке угрожают трофеям «Барселоны»
  • Реакция прессы на матч «Лион» — «Барселона»
  • 20/02/2019

    • Среди травмированных у «Лиона» значатся Амин Гуири и Уссейну Ндиайе.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лиона» — 2.18, победа «Монако» — 3.30, ничья — 3.80.

    «Ткачи» имеют турнирное преимущество, но их последние результаты не были уж слишком впечатляющими. Победы давались тяжело, а их последний крупный успех датирован серединой декабря.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В то же время «монегаски» постепенно выбираются из ямы: вернулась результативность и, что самое главное, победы.

    «Лион» провел тяжелую игру против «Барселоны», поэтому на «Луи II» ему будет непросто. Мы бы присмотрелись к ставке «хозяева не проиграют» за 1.70.

    Еще один вариант — «тотал голов меньше 3» за 1.77. Не ждем слишком результативной игры в княжестве. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Бернли — Тоттенхэм
  • Сегодня в 15:30
    •  5.80
  • Прогноз на матч Торино — Аталанта
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бавария — Герта
  • Сегодня в 17:30
    •  4.57
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Хаддерсфилд
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Сегодня в 18:15
    •  2.24
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ним
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Алавес — Сельта
  • Сегодня в 20:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Лестер — Кристал Пэлас
  • Сегодня в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Баффало — Вашингтон
  • Сегодня в 21:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Амьен — Ницца
  • Сегодня в 22:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Рома
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Бостон
  • Завтра в 00:01
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • Этот «Краснодар» просто невероятен
    • Вчера в 12:10     «Барселона» забила один мяч в трех последних матчах
  • Проблемы в атаке угрожают трофеям «Барселоны»
    • 17:18 20/02/2019     Месут Озил
  • Будущее Озила в тумане. Матч с БАТЭ это показал
    • Вчера в 17:30
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Монако» — «Лион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
    Тоже интересно
    Месут Озил Футбол Будущее Озила в тумане. Матч с БАТЭ это показалМесуту Озилу пора прощаться с лондонским «Арсеналом» в поисках новых вызовов Вчера в 17:300
  • 22:58
    • Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ
  • 15:17
    • «Зенит» и «Краснодар» сыграют с испанцами в 1/8 финала Лиги Европы
  • 10:26
    • Голкипер «Ак Барса» перенес операцию
    «Эспаньол» — «Уэска» Футбол Примера. Ничья «Эспаньола», «Севилья» примет «Барселону», «Реал» сыграет с «Леванте»Подробности матчей 25-го тура испанской Примеры 01:100
  • Экспресс дня

  • «Бавария» возьмет реванш у «Герты»
  • 4.57
    •
  • 00:31
    • Гол Пентека помог «Милану» крупно обыграть «Эмполи»
  • 00:07
    • «Химки» уступили «Панатинаикосу»
  • 22:21
    • ЦСКА не пустил рижское «Динамо» в плей-офф
    Игроки «Вест Хэма» Футбол АПЛ. «Вест Хэм» выиграл у «Фулхэма», «МЮ» встретится с «Ливерпулем»Обзор матчей 27-го тура английской Премьер-лиги 01:000
  • 21:54
    • Полузащитник «Валенсии» пропустит оба матча с «Краснодаром»
  • 21:40
    • Ляказетт дисквалифицирован на три матча
  • 21:29
    • Азмун вошел в команду недели в Лиге Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие