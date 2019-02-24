«Монако» — «Лион». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 24 февраля

Фрибет для всех

В воскресенье, 24 февраля, «Монако» на своем поле примет «Лион» в рамках 26-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Луи II», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Монако» — «Лион».

«Монако»

Футболисты «Монако» на данный момент занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 22 очка.

«Монегаски» одержали пять побед, семь раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений.

После возвращения на пост главного тренера Леонарду Жардима команда успела обыграть «Тулузу» (2:1) и «Нант» (1:0), а также разойтись миром с «Монпелье» (2:2).

Календарь и таблица Лиги 1

В лазарете «Монако» находятся Жемерсон, Стеван Йоветич, Жорди Мбула, Жорж-Кевин Н'Куду, Насер Шадли, Андреа Раджи, Виллем Жеббель, Вильям Ванкер и Пьетро Пеллегри.

«Лион»

«Лион» расположился на третьей строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 46 набранными очками.

«Ткачи» записали на свой счет 13 побед, семь ничьих и пять поражений.

В четырех последних турах «Лион» выиграл у «Сент-Этьена» (2:1), «Амьена» (1:0) и «Генгама» (2:1), но проиграл «Ницце» (0:1).

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Брюно Женезьо разошлись миром с «Барселоной» (0:0).

Среди травмированных у «Лиона» значатся Амин Гуири и Уссейну Ндиайе.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лиона» — 2.18, победа «Монако» — 3.30, ничья — 3.80.

«Ткачи» имеют турнирное преимущество, но их последние результаты не были уж слишком впечатляющими. Победы давались тяжело, а их последний крупный успех датирован серединой декабря.

Все прогнозы на Лигу 1

В то же время «монегаски» постепенно выбираются из ямы: вернулась результативность и, что самое главное, победы.

«Лион» провел тяжелую игру против «Барселоны», поэтому на «Луи II» ему будет непросто. Мы бы присмотрелись к ставке «хозяева не проиграют» за 1.70.

Еще один вариант — «тотал голов меньше 3» за 1.77. Не ждем слишком результативной игры в княжестве. 0