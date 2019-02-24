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    Продолжится ли беспроигрышная серия «Валенсии»?

    «Леганес» — «Валенсия». Прогноз на матч 25 тура Примеры 24 февраля 2019 года

    Примера Футбол Испании Леганес Валенсия
    Прогноз на «Леганес» — «Валенсия»
    «Валенсия» не знает поражений восемь матчей кряду
    В рамках 25 тура испанской Ла Лиги «Леганес» на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» примет «Валенсию». Начало поединка в 14:00 по мск. Прогноз на «Леганес» — «Валенсия».
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    «Леганес»

    «Леганес» подходит к 25-му туру на 14-й позиции с 32 очками в активе. Отрыв от 18-й позиции, что в зоне вылета, составляет довольно комфортные шесть баллов.

    Команда отличается нестальностью, и как раз поэтому не может подняться в середину турнирной таблицы. В 2019 году подопечные Маурисио Пеллегрино выиграли во всех турнирах четыре матча, еще четыре проиграли и один поединок свели вничью.

    В последних трех встречах на всех фронтах коллектив из пригорода Мадрида победил дважды. Однако в предыдущей игре клуб потерпел разгромное поражение от «Сосьедада» (0:3) на выезде.

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    «Валенсия»

    В прошлом туре Примеры «Валенсия» расписала мировую с «Эспаньолом» (0:0) дома. Между тем, посреди текущей недели команда пробилась в 1/8 финала Лиги Европы после победы над «Селтиком» (1:0) в ответном матче предыдущей стадии турнира.

    Этим успехом левантийцы продлили свою беспроигрышную серию до восьми встреч кряду с учетом всех турниров. На этом отрезке подопечные Марселино четыре поединка выиграли и четыре игры свели вничью.

    В чемпионате Испании «Летучие мыши» с 32 очками после 24 туров занимают 10-ю позицию. Их отставание от четвертой строчки (зоны Лиги чемпионов) теперь составляет семь баллов.

    Прогноз

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,75, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,80, а ничья — в 3,00.

    Рекомендуем ставить на то, что каждая команда выполнит больше одного углового в каждом тайме за 5,00. 0

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