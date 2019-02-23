«Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 23 февраля 2019 года

В субботу, 23 февраля, «Севилья» на своем поле примет «Барселону» в рамках 25-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Рамон Санчес Писхуан», начнется в 18:15 по московскому времени. Прогноз на «Севилья» — «Барселона».

«Севилья»

Футболисты «Севильи» на данный момент занимают четвертое место в турнирной таблице Примеры, имея на своем счету 37 очков.

Андалузская команда одержала десять побед, семь раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.

В февральских встречах подопечные Пабло Мачина уступили «Сельте» (0:1) и «Вильярреалу» (0:3), а также разошлись миром с «Эйбаром» (2:2).

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Севилья» повторно обыграла «Лацио» (2:0), выйдя в следующий раунд турнира.

Календарь и таблица испанской Примеры

После травм у андалузской команды восстанавливаются Алеш Видаль, Жорис Гнаньон, Максим Гоналон и Нолито.

«Барселона»

Каталонская «Барселона» продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании с 54 очками.

«Сине-гранатовые» записали на свой счет 16 побед, шесть ничьих и всего два поражения.

В феврале команда Эрнесто Вальверде не была убедительной, ведь поделила очки с «Валенсией» (2:2) и «Атлетиком» (0:0), а «Вальядолид» (1:0) обыграла с минимальным счетом.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Лионом» (0:0).

Среди травмированных у каталонцев значатся Артур, Томас Вермален, Рафинья и Яспер Селлессен.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Барселоны» — 1.98, победа «Севильи» — 3.70, ничья — 4.00.

Если говорить об уровне команд, то, безусловно, каталонцы играют на порядок мощнее, поэтому при желании должны побеждать.

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Однако давайте не забывать, что в текущем сезоне «сине-гранатовые» уже проигрывали на «Рамон Санчес Писхуан» (0:2). Это произошло в рамках четвертьфинала Кубка Испании, когда Вальверде выставил на игру резервистов. На «Камп Ноу» «Барса» играла уже основным составом, так что разгромила соперника без особых проблем (6:1).

Станет ли Вальверде вновь экспериментировать с составом? Это вряд ли. В чемпионате Испании его команда хоть и лидирует, но все же должна наращивать преимущество, чтобы комфортно себя чувствовать на финише сезона.

В еврокубках на этой неделе «Севилья» потратила больше сил, к тому же она играла на день позже «Барселоны». Мы бы рекомендовали ставить на триумф гостей.

В выездных матчах «Барселона» не всегда радует высокой результативностью, но в Севилье она, вероятно, пропустит, поэтому в ответ должна будет забить хотя бы парочку мячей. Исходя из этого можно принять к рассмотрению ставку «индивидуальный тотал гостей больше 1,5» за 1.67. 0