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    «Эспаньол» вобьет очередной гвоздь в гроб «Уэски»

    «Эспаньол» — «Уэска». Прогноз и ставки на матч испанской Примеры 22 февраля 2019 года

    Футбол Испании Примера Эспаньол Уэска
    Прогноз на «Эспаньол» — «Уэска»
    «Эспаньол» будет играть дома
    В пятницу, 22 февраля, «Эспаньол» будет принимать на своем поле «Уэску» в рамках 25-го тура испанской Примеры. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Эспаньол» — «Уэска».
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    «Эспаньол»

    «Эспаньол» перед 25-м туром Ла Лиги расположился с 29 очками на 14-й строке в турнирной таблице, опережая зону вылета на шесть пунктов.

    До позапрошлого тура «попугаи» не знали радости победы в пяти встречах кряду (три в чемпионате и две в кубке страны). В этот период они свели вничью одну игру и в трех потерпели поражения.

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    В кубковом противостоянии футболисты Руби были выбиты «Бетисом». После домашних 1:1, в ответной игре клуб из Барселоны уступил по итогам дополнительного времени со счетом 1:3.

    Победа состоялась в 23-м туре над «Райо Вальекано» (2:1), но далее последовали нули на выезде с «Валенсией».

    Лучшим бомбардиром команды является форвард Борха Иглесиас, на счету которого 10 голов.

    «Уэска»

    «Уэска» — абсолютный аутсайдер нынешнего розыгрыша чемпионата Испании. Коллектив занимает 20 место, а на счету команды всего 18 очков за 24 тура.

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    Как бы ни сложился следующий поединок, хозяева грядущей встречи все равно останутся в зоне вылета, не имея шансов подняться даже на предпоследнюю строчку. Отрыв «Райо Вальекано» составляет целых пять пунктов.

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    В прошлом туре команда Франциско в равной борьбе дома уступила «Атлетику» — 0:1. Перед этим «оскенцы» не проигрывали три игры кряду. После ничьи с «Реал Сосьедадом» (0:0) клуб разгромил «Вальядолид» (4:0) и одолел «Жирону» (2:0).

    Лучший бомбардир команды — аргентинец Луис Авила, в активе которого четыре результативных удара.

    Прогноз

    В первом круге команды встречались на поле «Уэски» — тогда гости победили со счетом 2:0.

    «Оскенцы» на своем поле стараются выглядеть достойно против любого соперника, но в этот раз в родных стенах будет играть «Эспаньол». Ожидаем, что «попугаи» смогут добыть три очка, но разгром вряд ли состоится. Ставим на победу «Эспаньола» за 1.78. 0

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    Прогноз на «Эспаньол» — «Уэска». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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