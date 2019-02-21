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    Забьет ли «Селтик» «Валенсии» гол престижа?

    «Валенсия» — «Селтик». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 21 февраля 2019 года

    Лига Европы Футбол Испании Валенсия Селтик
    Прогноз на «Валенсия» — «Селтик»
    «Селтик» — «Валенсия»
    В четверг, 21 февраля, испанская «Валенсия» на своем поле сыграет с шотландским «Селтиком» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на стадионе «Месталья», начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Валенсия» — «Селтик».
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    «Валенсия»

    «Валенсия» в первом поединке этих команд добилась комфортной победы в Шотландии со счетом 2:0. Голы забили Черышев и Рубен Собрино.

    После этого поединка «летучие мыши» провели поединок Примеры, где расписали мировую с «Эспаньолом» (0:0) дома. Этой ничьей они продлили свою беспроигрышную серию до семи встреч кряду с учетом всех турниров.

    В этом отрезке подопечные Марселино три поединка выиграли и четыре игры свели вничью. В чемпионате Испании «Валенсия» с 32 очками после 24 туров занимает девятую позицию, отставая от топ-4 на пять баллов.

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    • Три домашние встречи в этом сезоне еврокубков закончились одним поражением (от «Юве» — 0:2) и двумя победами (над «Янг Бойз» — 3:1 и «МЮ» — 2:1).

    «Селтик»

    Поражением от «Валенсии» (0:2) «кельты» прервали свою победную серию, которая на тот момент состояла из семи матчей кряду, где они сохранили во всех этих встречах свои ворота на замке.

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    В минувшем туре шотландской Премьер-лиги команда Брендана Роджерса вновь одержала победу над «Килмарноком» (1:0), т.с. продлив победную серию на внутренней арене до восьми игр подряд.

    В чемпионате Шотландии «зелено-белые» уверенно лидируют после 26 туров, опережая второй «Рейнджерс» на восемь пунктов.

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    В четырех домашних матчах этой еврокубковой компании «Селтик» добыл одну победу при одной ничьей и двух поражениях.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Последний раз оппоненты играли в Испании между собой в 2001 году в рамках Кубка УЕФА на стадии 1/16 финала. И тогда испанцы одержали минимальную победу со счетом 1:0.

    Прогноз на «Валенсия» — «Селтик»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяев. На их победу предлагают — 1.60.

    На победу гостей дают — 6.10, ничья оценена — в 4.10.

    Сделав хороший запас после первого поединка, испанцы могут провести этот матч не основным составом, что даст шансы гостям хотя бы забить гол.

    Также считаем — игра не будет особо результативной. 0

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    Прогноз на «Валенсия» — «Селтик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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