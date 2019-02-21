«Челси» — «Мальме». Прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы 21 февраля 2019 года

«Челси»
На данный момент «Челси» испытывает определенные проблемы. В команде присутствует явное недопонимание между тренером и футболистами. На поле видно, как Сарри постоянно показывает свое недовольство, да и сами игроки как будто не могут найти свой ритм.
После не совсем уверенной победы на выезде в Швеции «аристократы» провели еще один поединок в рамках Кубка Англии. Там клуб встречался с «Манчестер Юнайтед». В итоге «синие» уступили на своем поле со счетом 0:2 и это еще сильнее расшатало кресло главного тренера.
Стоит отметить, что «Челси» сумел выиграть 9 из 10 последних матчей Лиги Европы. Кроме того, в 3 прошлых играх коллектив забивал не менее двух голов, а общий тотал этих встреч был больше 2,5.
В лазарете у клуба находятся Дринкуотер, Лофтус-Чик, Кэйхилл и Ван Гинкел.
«Мальме»
Несмотря на поражение «Мальме» все еще имеет шансы на спасение в ответной встрече, но это лишь теория, ведь забивать придется как минимум два гола, и при этом еще нельзя будет пропускать.
Шведы как и их соперник провели еще один поединок после матча Лиги Европы. Команда сыграла в Кубке страны с клубом «Дегерфорс». Встреча завершилась победой «Мальме» со счетом 3:2. Выездная игра в Лондоне станет первой в этом году.
До зимнего перерыва «Мальме» не проиграл в последних 6 гостевых встречах, но в этот раз ситуация намного сложнее и просто не проиграть не получится.
В поединке могут не принять участие Брорссон и Молинс.
Прогноз
На победу хозяев букмекеры дают коэффициент 1,23, а на победу гостей — 16,0. Ничейный результат оценивается коэффициентом 6,10.
Дела у «Челси» сейчас идут не очень хорошо. За короткий период времени команда получила несколько серьезных ударов от конкурентов во внутреннем чемпионате. Кроме того, непонятно, сколько терпения еще осталось у руководства клуба для Маурицио Сарри.
Для своего спокойствия и спокойствия тренера «аристократы» должны уверенно обыграть соперника. Наш прогноз — «Челси» победит и не пропустит с коэффициентом 1,90. 0