«Бетис» — «Ренн». Прогноз и ставки на Лигу Европы 21 февраля 2019 года

В четверг, 21 февраля, в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы «Бетис» на своей арене примет «Ренн». Поединок, который пройдет на «Бенито Вильямарин», начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Бетис» — «Ренн».

«Бетис»

В первой игре 1/16 финала Лиги Европы «Бетис» был весьма близок к фиаско. Команда проигрывала 1:3 до 62-й минуты, но в итоге увезла домой ничью со счетом 3:3.

На данный момент у коллектива Кике Сетьена 4-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров. За этот отрезок «Огурцы» потерпели одно поражение, уступив на выезде «Леганесу» (0:3).

Также еще было три ничейных результата, которые пришлись на первые матчи Кубка Испании и той же Лиги Европы, а также — Примеры. Помимо вышеупомянутого визита во Францию, мирный исход также был зафиксирован против «Валенсии» (2:2) и «Алавеса» (1:1) соответственно.

«Ренн»

«Ренн» прекрасно провел первый час домашней дуэли против испанского соперника. Команда вела 2:0 уже к 9-й минуте и 3:1 — к 45+3-й минуте.

До этого поединка казалось, что бретонцы набрали форму, ведь выиграли три встречи кряду. Сначала коллектив добыл три очка в поединке с «Амьеном» в чемпионате, затем выбил из Кубка страны «Лилль» и разобрался «Сент-Этьеном» в Лиге 1.

Но, вероятно, драматичная ничья, в которой подопечные Жюльена Стефана упустили победу, их несколько надломила. Так или иначе, в минувшем туре клуб уступил на выезде «Реймсу» (0:2) в гостевом матче первенства.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65, их проход — 1,17, тогда как успех гостей оценивается в 5,25, их проход — в 4,50, а ничья — в 3,80.

Рекомендуем ставить на то, что «Бетис» выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0