«Шальке» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 20 февраля 2019 года

В среду, 20 февраля, «Шальке» на своем поле примет «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Шальке» — «Манчестер Сити».

«Шальке»

Футболисты «Шальке» вышли в 1/8 финала, заняв второе место в группе D. Набрав 11 очков, «горняки» отстали от «Порту», но опередили «Галатасарай» и московский «Локомотив».

Заметим, что единственное поражение подопечные Доменико Тедеско потерпели в Португалии со счетом 1:3.

В текущем сезоне Бундеслиги «Шальке» идет на 14-м месте в турнирной таблице, имея на своем счету 23 очка.

В четырех последних турах команда из Гельзенкирхена сыграла вничью с «Гертой» (2:2) и «Фрайбургом» (0:0), а также проиграла «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:2) и «Баварии» (1:3).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Среди травмированных у «Шальке» значатся Бенжамен Стамбули, Алессандро Шопф, Стивен Скжибски и Брель Эмболо.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» стал победителем группы F, в которой он опередил «Лион», «Шахтер» и «Хоффенхайм», набрав 13 очков.

«Горожане» потерпели лишь одно поражение, когда сенсационно уступили «Лиону» (1:2) в первом туре.

Также подопечные Пепа Гвардиолы возглавляют турнирную таблицу английской Премьер-лиги. Они имеют равное количество баллов с «Ливерпулем», у которого, впрочем, есть игра в запасе.

На счету «Манчестер Сити» серия из трех побед, за время которой он выиграл у «Арсенала» (3:1), «Эвертона» (2:0) и «Челси» (6:0).

После травм у «горожан» восстанавливаются Клаудио Браво, Бенжамен Менди и Венсан Компани.

Прогноз на «Шальке» — «Манчестер Сити»

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Манчестер Сити» — 1.29, победа «Шальке» — 11.00, ничья — 6.30.

Честно говоря, «горожанам» повезло с жеребьевкой, ведь они получили в соперники одного из самых слабых соперников на данном этапе.

«Горняки» находятся в стадии перестройки, а об их плохой форме можно судить хотя бы по Бундеслиге, где они играют слабо.

Нам кажется, что даже на выезде англичане должны побеждать, притом с уверенным счетом. Ставка «победа "Манчестер Сити" с форой -1,5» за 1.79 кажется нам вполне безопасной.

Также можно взять «индивидуальный тотал "Манчестер Сити" больше 2,5» за 2.03. Обороне «Шальке» будет очень сложно сдерживать атакующую мощь гостей. 0