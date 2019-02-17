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    Попадет ли «Кристал Пэлас» в четвертьфинал КУбка Англии

    «Донкастер» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии 17 февраля 2019 года

    Кубок Англии Футбол Англии Кристал Пэлас
    Прогноз на «Донкастер» — «Кристал Пэлас»
    «Пэлас» набрал хороший ход
    В воскресенье, 17 февраля, «Донкастер» будет принимать на своем поле «Кристал Пэлас» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Начало поединка — в 19:00 мск. Прогноз на «Донкастер» — «Кристал Пэлас».
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    «Донкастер»

    В этом розыгрыше Кубка Англии «Донкастер» уже успел пройти четыре раунда соревнований. Началось все с первого раунда, где ему понадобилась переигровка против «Чорли» (2:2 в гостях и 7:0 дома).

    Затем состоялась дуэль с «Чарльтоном», который был повержен 2:0 на выезде. Следующее противостояние также выиграно в гостях — против «Престона» (3:1).

    В 1/16 финала Гранта Макканна одолели «Олдхэм» на своем поле. Неплохо дела идут и в третьем по рангу дивизионе, где выступает коллектив — там он идет на шестом месте в зоне плей-офф за выход в Чемпионшип, отставая на девять очков от проходной второй строчки.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» стартовал с третьего раунда Кубка Англии. На этой стадии «Орлы» минимально переиграли в домашних стенах «Гримсби Таун» (1:0).

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    В 1/16 финала уже настала очередь грозного «Тоттенхэма», который, правда, в тот момент был особенно обескровлен травмами. Лондонцы оказались сильнее со счетом 2:0.

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    Тяжелее для команды все складывается в национальном чемпионате, где она идет на 13 позиции лишь в трех очках над зоной вылета. В предыдущих четырех поединках во всех турнирах подопечные Роя Ходжсона ни разу не проиграли при двух победах.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,57, на проход — 1,25, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,50, их проход — в 3,75, а ничья — в 4,20.

    Рекомендуем ставить на то, что Миши Батшуайи забьет, и «Кристал Пэлас» выиграет за 3,00. 0

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    Прогноз на «Донкастер» — «Кристал Пэлас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.00. В воскресенье, 17 февраля, «Донкастер» будет принимать на своем поле «Кристал Пэлас» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Начало поединка — в 19:00 мск.
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