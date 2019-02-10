«Ницца» — «Лион». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 10 февраля 2019 года

В воскресенье, 10 февраля, в рамках 24-го тура французской Лиги 1 сыграют «Ницца» и «Лион». Встреча, которая пройдет «Альянц Ривьера», начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Ницца» — «Лион».

«Ницца»

«Ницца» после 23-го тура набрала 34 очка и располагается на девятом месте в турнирной таблице Лиги 1. Хотя команда еще тур неделей ранее была на седьмом месте, у нее отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 18-23.

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Причем меньше «Орлов» забил только главный аутсайдер турнира «Генгам». В то же время и пропустили меньше лишь четыре команды — это ПСЖ, «Реймс», «Лилль» и «Монпелье».

В первом матче нового года «Ницца» вылетела из Кубка Франции, разгромно проиграв «Тулузе» — 1:4. Затем была четырехматчевая беспроигрышная серия при двух победах, но в последнем туре коллектив Патрика Виейра попросту «сгорел» на выезде «Лиллю» — 0:4.

«Лион»

«Лион» подходит к этой игре с серией из пяти побед подряд, которая пришла на смену трехматчевой серии без побед (ничья и два поражения). Подопечные Бруно Женезио трижды выиграли в чемпионате и два раза в Кубке Франции.

В ходе победной серии в национальном кубке клуб выиграл у «Амьена» (2:0), этот же соперник был обыграл и в предыдущем матче Лиги 1 (1:0). А посреди недели в 1/8 финала «Ткачи» выиграли у «Генгама» (2:1).

Кроме того, «Лион» разобрался с «Сент-Этьеном» (2:1) — все эти успехи достигнуты на выезде. И только в предыдущем поединке ПСЖ (2:1) был бит дома в рамках чемпионата, где клуб занимает третье место в 13 очках отставания от лидера.

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,75, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,60, а ничья — в 4,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Лион» выиграет, и обе команды забьют за 3,10. 0