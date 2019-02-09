«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм». Прогноз на матч 26 тура чемпионата Англии 9 февраля 2019 года

«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» находится на 14 месте с 26 очками в активе. В случае победы команда может обойти «Брайтон», который имеет отрыв в один балл. Претендентов на место «орлов» много. На 14 позицию могут претендовать «Ньюкасл», «Саутгемптон» и «Бернли».
За 6 игр у хозяев 3 поражения, одна ничья и две победы. Сначала «стекольщики» уступили «Челси» 0:1, затем «Уотфорду» 1:2 и «Ливерпулю» 4:3. Также стоит выделить победные игры с «Вулверхэмптоном» (0:2) и «Фулхэмом» (2:0). Ничья была в поединке с «Саутгемптоном» (1:1).
В домашних стенах подопечным Ходжсона удалось прервать 3-матчевую беспроигрышную серию. Кроме того, нужно указать на тот факт, что в 6 из 7 последних домашних выступлениях «Кристал Пэлас» забивается не более двух голов.
В лазарете у клуба Куяте и Суаре.
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» занимает 12 место и при любом исходе останутся на этой позиции. Гостям есть к чему стремиться. Если «молотобойцы» одержат победу, то они смогут дотянуться до 8 строчки, но все будет зависеть от того, как сыграют ближайшие конкуренты лондонского коллектива.
В последних 6 играх АПЛ «Вест Хэм» выиграл лишь раз, однако это была необычная победа. Команда с минимальным счетом одолела «Арсенал» (1:0). Кроме этого, были поражения от «Вулверхэмптона», «Борнмута» и «Бернли». По одному баллу футболисты Пеллегрини набрали в матчах с «Брайтоном» и «Ливерпулем».
«Вест Хэм» не смог выиграть в трех последних выездных поединках. Также «молотобойцы» не забили ни одного мяча в этих встречах.
Самой главной проблемой для гостей сейчас являются травмы. В игре точно не примут участие Рид, Санчес, Бальбуена, Уилшер, Ярмоленко и Лансини. Возможно, не сможет сыграть Насри. У Арнаутовича есть небольшое повреждение.
Прогноз
На победу хозяев дается коэффициент 2,07, а на «викторию» гостей — 3,75. Ничья оценивается показателем 3,50.
В декабре команды встречались в Лондоне. Там «Вест Хэм» победил со счетом 3:2. Сейчас «молотобойцы» имеют 7-матчевую беспроигрышную серию в играх против «Кристал Пэлас».
Все-таки большое количество травмированных футболистов не дает гостям раскрыться в полной мере. «Орлы» могут этим воспользоваться. Мы склоняемся к тому, что «Кристал Пэлас» не проиграет и тотал матча будет меньше 3,5. На это дается коэффициент 1,78. 0