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    «Бавария» — «Шальке». Прогноз на матч 21 тура чемпионата Германии 9 февраля 2019 года

    Бундеслига Футбол Германии Бавария Шальке 04
    Прогноз на «Бавария» — «Шальке»
    «Баварцы»
    На стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене «Бавария» будет принимать команду «Шальке». Встреча пройдет в рамках 21 тура немецкой Бундеслиги. Начало поединка в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Бавария» — «Шальке».
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    «Бавария»

    «Бавария» имеет 42 очка, что позволяет команде занимать 3 место. Отставание от «Боруссии» Д составляет 7 пунктов и этот разрыв нужно как-то уменьшать. В первую очередь требуется добывать победы в каждой встрече.

    С победами у «баварцев» все хорошо, только вот статистику последних 6 выступлений в Бундеслиге портит одно единственное поражение от «Байера» со счетом 3:1. До этого мюнхенский коллектив переиграл «Ганновер» 4:0, «Лейпциг» 1:0, «Айнтрахт» 0:3, «Хоффенхайм» 1:3 и «Штутгарт» 4:1.

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    На домашней арене хозяева не уступают соперникам уже пятую встречу кряду. В трех последних играх команда побеждает, а до этого дважды подряд играла вничью. В целом за 38 игр дома «Бавария» осталась непобежденной в 36 матчах.

    Кроме того, стоит отметить, что в 9 из 10 прошлых поединков «Баварии» забивалось больше двух голов.

    Среди травмированных француз Толиссо. Также небольшие шансы на попадание в заявку имеют Роббен и Нойер.

    «Шальке»

    «Шальке» на 12 строчке с 22 очками. Подняться выше за один матч точно не получится, а вот потерять сразу две позиции вполне можно.

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    В 6 поединках Бундеслиги клуб набрал всего 8 баллов. У гостей было только две победы — над «Штутгартом» и «Вольфсбургом». Кроме того, стоит выделить два ничейных результата с «Аугсбургом» и «Гертой». Два поражения команде нанесли такие соперники как «Байер» и «Боруссия» М.

    На выезде «Шальке» выиграл только раз за аналогичный период времени. В четырех случаях коллектив играл вничью и один раз проигрывал.

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    • Что касается очных встреч с «Баварией», то «горняки» не могут одолеть соперника уже 18 матчей кряду с учетом всех турниров.

    В лазарете клуба Стамбули, Шопф и Бургшталлер.

    Прогноз

    На победу «Баварии» дается коэффициент 1,11, а на победу «Шальке» — 11,0. Ничья оценивается цифрой 6,59.

    Прошлая игра завершилась со счетом 0:2 в пользу «мюнхенцов». Таким образом, уже довольно длительная беспроигрышная серия «немецкой машины» против «горняков» стала еще длиннее. Можно добавить, что «Бавария» не пропускала в 5 из 7 последних очных противостояний, а также сумела выиграть и в тайме, и в матче в 4 прошлых поединках против «сине-белых».

    Хозяева вполне способны одолеть соперника, забив больше одного мяча. Именно это они и делали в 7 из 8 последних игр. Наш прогноз — фора 1 (-1,5) за 1,62. 0

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    Прогноз на «Бавария» — «Шальке». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62. На стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене «Бавария» будет принимать команду «Шальке». Встреча пройдет в рамках 21 тура немецкой Бундеслиги. Начало поединка в 20:30 по московскому времени.
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