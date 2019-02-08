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    «Вальядолид» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч Примеры 8 февраля 2019 года

    Примера Футбол Испании Вальядолид Вильярреал
    Прогноз на «Вальядолид» — «Вильярреал»
    «Вильярреал» — «Вальядолид»
    В матче 23-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» на своем поле примет «Вильярреал». Поединок, который пройдет 8 февраля на стадионе «Хосе Соррилья», начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Вальядолид» — «Вильярреал».
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    «Вальядолид»

    «Вальядолид» перед 23 туром Примеры разместился на 14 строке в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков. От зоны вылета команду отделяет всего два балла.

    За последние девять игр во всех турнирах «бело-фиолетовые» выиграли только в одной встрече, когда в рамках 21 игрового дня в Ла Лиге дома одолели терпящую бедствие «Сельту» со счетом 2:1.

    Еще в трех поединках была зафиксирована ничья (одна из них в Кубке Испании и две в чемпионате). Пять других матчей футболисты Серхио Гонсалеса проиграли. Особо стоить выделить гостевой разгром от аутсайдера лиги «Уэски» (0:4) в минувшем туре.

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    • Из десяти домашних играх этого сезона Примеры «пусела» выиграла три из них при двух ничьих и пяти поражениях, разница забитых и пропущенных — 10:13.

    «Вильярреал»

    «Подводники» в 22 поединках испанского первенства заработали всего лишь 19 пунктов и находятся в зоне вылета, на 19 месте. Отставание от 17 спасительной строки составляет уже пять баллов.

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    На данный момент у «Вильярреала» 9-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров. В этот период «желтая подводная лодка» проиграла три встречи при пяти ничьих.

    Последний раз клуб из провинции Кастельон праздновал викторию в начале декабря прошлого года, когда дома одолел московский «Спартак» (2:0) в Лиге Европы, а на внутренней арене он выигрывал еще в конце ноября.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Десять выездных встреч в этом розыгрыше Примеры принесли «Вильярреалу» две победы (последнюю еще в сентябре), четыре ничьих и столько же поражений, разница мячей — 10:14.

    В первом круге этого чемпионата «желтая субмарина» с минимальным счетом 0:1 дома проиграла «бело-фиолетовым». Последняя игра в Вальядолиде состоялась в 2014 году, которая закончилась тоже победой «пуселы» с таким же результатом.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу предлагают — 2.50.

    На победу хозяев дают — 3.00, ничья оценена — в 3.40.

    Хотя «Вильярреал» и находится ниже в турнирной таблице, чем их предстоящий противник, прогнозируем, что он больше может рассчитывать на положительный исход. Предлагаем поставить на него с форой.

    И учитывая, как трудно даются забитые мячи «Вальядолиду» прогнозируем еще — ИТ1 ТМ 1,5. 0

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    Прогноз на «Вальядолид» — «Вильярреал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77. В матче 23-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» на своем поле примет «Вильярреал». Поединок, который пройдет 8 февраля на стадионе «Хосе Соррилья», начнется в 23:00 по мск.
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