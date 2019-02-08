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    Подтвердит ли «Майнц» статус домашней команды?

    «Майнц» — «Байер». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии 8 февраля 2019 года

    Бундеслига Футбол Германии Майнц Байер
    Прогноз на «Майнц» — «Байер»
    «Байер» — «Майнц»
    В пятницу, 8 февраля, открывать программу 21-го тура в немецкой Бундеслиги будут «Майнц» и «Байер». Встреча, которая пройдет «Опель Арене», начнется в 22:30 по мск. Прогноз на «Майнц» — «Байер».
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    «Майнц»

    Поражением от «Аугсбурга» в гостях со счетом 0:3, команда Сандро Шварца прервала свою 4-матчевую беспроигрышную серию в матчах Бундеслиги.

    За этот удачный период «05» сначала сыграли вничью с «Айнтрахтом» (2:2) и «Хоффенхаймом» (1:1), а затем одолели «Штутгарт» (3:2) и «Нюрнберг» (2:1).

    После 20 туров немецкого первенства «карнавальщики» разместились на 11 строке в турнирной таблице, имея на своем счету 27 очков и отстают от зоны еврокубков на четыре балла.

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  • 05/02/2019

    • В десяти домашних поединках этого сезона Бундеслиги «Майнц» добыл четыре победы при четырех ничьих и двух поражениях, которые пришлись на встречи против «Боруссии» Д и «Баварии».

    «Байер»

    Леверкузенцы в прошлом туре чемпионата страны обыграли дома «Баварию» со счетом 3:1, прервав т.с. беспроигрышную серию мюнхенского клуба на отметки 10 игр.

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    Эта виктория оказалась второй кряду, ведь туром ранее «фармацевты» разгромили на выезде «Вольфсбург» (3:0). Но накануне они прекратили борьбу в Кубке Германии, уступив второлиговому «Хайденхайму» в гостях со счетом 1:2.

    С 30 баллами подопечные Петера Боса разместились на седьмой позиции в Бундеслиге, уступая шестому «Вольфсборгу» только один балл, но и опережая ряд команд на 1-3 пункта.

    Десять гостевых встреч в этом сезоне германского чемпионата закончились четырьмя победами «аптекарей», двумя ничейными результатами и четырьмя поражениями, разница мячей — 16:15.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В первом круге этого сезоне «Байер» выиграл у оппонента в Леверкузене со счетом 1:0, а в минувшем чемпионате команды обменялись домашними победами. «Майнц» дома победил — 3:1 , а в гостях уступил — 0:2.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Байера» — 1.88, победа «Майнца» — 4.00, ничья — 3.90.

    После этого поединка «аптекарям» придется в середине недели провести матч в Лиге Европы с «Краснодаром» на выезде, поэтому они постараются поберечь силы. А так как «Майнц» неплохо выступает в родных стенах, предлагаем поставить на него с форой.

    Оба коллектива зачастую не уходят с поля без забитого мяча, так что можно еще поставить — обе забьют. 0

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    Прогноз на «Майнц» — «Байер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.40. В пятницу, 8 февраля, открывать программу 21-го тура в немецкой Бундеслиги будут «Майнц» и «Байер». Встреча, которая пройдет «Опель Арене», начнется в 22:30 по мск.
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