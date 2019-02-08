«Майнц» — «Байер». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии 8 февраля 2019 года

В пятницу, 8 февраля, открывать программу 21-го тура в немецкой Бундеслиги будут «Майнц» и «Байер». Встреча, которая пройдет «Опель Арене», начнется в 22:30 по мск. Прогноз на «Майнц» — «Байер».

«Майнц»

Поражением от «Аугсбурга» в гостях со счетом 0:3, команда Сандро Шварца прервала свою 4-матчевую беспроигрышную серию в матчах Бундеслиги.

За этот удачный период «05» сначала сыграли вничью с «Айнтрахтом» (2:2) и «Хоффенхаймом» (1:1), а затем одолели «Штутгарт» (3:2) и «Нюрнберг» (2:1).

После 20 туров немецкого первенства «карнавальщики» разместились на 11 строке в турнирной таблице, имея на своем счету 27 очков и отстают от зоны еврокубков на четыре балла.

В десяти домашних поединках этого сезона Бундеслиги «Майнц» добыл четыре победы при четырех ничьих и двух поражениях, которые пришлись на встречи против «Боруссии» Д и «Баварии».

«Байер»

Леверкузенцы в прошлом туре чемпионата страны обыграли дома «Баварию» со счетом 3:1, прервав т.с. беспроигрышную серию мюнхенского клуба на отметки 10 игр.

Эта виктория оказалась второй кряду, ведь туром ранее «фармацевты» разгромили на выезде «Вольфсбург» (3:0). Но накануне они прекратили борьбу в Кубке Германии, уступив второлиговому «Хайденхайму» в гостях со счетом 1:2.

С 30 баллами подопечные Петера Боса разместились на седьмой позиции в Бундеслиге, уступая шестому «Вольфсборгу» только один балл, но и опережая ряд команд на 1-3 пункта.

Десять гостевых встреч в этом сезоне германского чемпионата закончились четырьмя победами «аптекарей», двумя ничейными результатами и четырьмя поражениями, разница мячей — 16:15.

Календарь и таблица Бундеслиги

В первом круге этого сезоне «Байер» выиграл у оппонента в Леверкузене со счетом 1:0, а в минувшем чемпионате команды обменялись домашними победами. «Майнц» дома победил — 3:1 , а в гостях уступил — 0:2.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Байера» — 1.88, победа «Майнца» — 4.00, ничья — 3.90.

После этого поединка «аптекарям» придется в середине недели провести матч в Лиге Европы с «Краснодаром» на выезде, поэтому они постараются поберечь силы. А так как «Майнц» неплохо выступает в родных стенах, предлагаем поставить на него с форой.

Оба коллектива зачастую не уходят с поля без забитого мяча, так что можно еще поставить — обе забьют. 0