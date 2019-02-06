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    «Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч английской Премьер-лиги 6 февраля 2019 года

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Эвертон Манчестер Сити
    Прогноз на «Эвертон» — «Манчестер Сити»
    Серхио Агуэро
    В среду, 6 февраля, «Эвертон» будет принимать на своем поле «Манчестер Сити» в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги. Начало матча — в 22:45 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Манчестер Сити».
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    «Эвертон»

    «Эвертон» — девятая команда в АПЛ на данный момент. У ливерпульского коллектива 33 пункта, которые не гарантируют спокойствия в ближайшее время. В случае неудачи хозяева могут распрощаться с этой позицией и спуститься на несколько строчек вниз.

    В 7 матчах АПЛ у «Эвертона» три победы и четыре поражения. Подопечные Марко Силвы уступили «Саутгемптону», выиграли «Борнмут», проиграли в поединках с «Брайтоном» и «Лестером», а также добыли три очка в гостях у «Бернли». В позапрошлом туре «ириски» минимально обыграли «Хаддерсфилд», после чего дома уступили «Вулверхэмптону» (1:3).

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    Главной ударной силой команды в атаке является бразилец Ришарлисон, на счету которого 10 голов в АПЛ. На один мяч меньше у полузащитника сборной Исландии Гильфи Сигурдссона.

    «Манчестер Сити»

    После впечатляющей серии из восьми побед подряд в трех разных английских турнирах «Манчестер Сити» вновь оступился. В 24-м туре подопечные Пепа Гвардиолы на выезде проиграли «Ньюкаслу» (1:2), не сумев удержать преимущество, добытое уже на первой минуте встречи после гола Серхио Агуэро.

    В этом матче «Ман Сити» не только впервые в этом году проиграл, но еще и прервал потрясающую серию из шести матчей без пропущенных голов.

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    Реабилитироваться «Сити» удалось в игре против грозного соперника — на «Этихад» пожаловал лондонский «Арсенал». Результат поединка — 3:1, а хет-трик на свой счет записал Серхио Агуэро.

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    • В турнирной таблице АПЛ «Ман Сити» после 25-ти туров набрал 59 очков и на два очка отстает от лидирующего «Ливерпуля», у которого есть игра в запасе.

    Лучший бомбардир «Ман Сити» — Агуэро, который записал на свой счет 14 голов. Второй — Рахим Стерлинг с 10 результативными ударами.

    Прогноз

    В последний раз команды встречались 15 декабря, когда «горожане» на своем поле убедительно победили — 3:1.

    Да, у подопечных Пепа Гвардиолы пошли осечки, но команда при этом не растеряла боевой настрой и доказала это в последней игре с «Арсеналом». У «Эвертона» большой потенциал, однако коллективу явно не хватает стабильности. Предлагаем поставить на победу «Ман Сити» с форой -1,5 гола за 1.97. 0

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    Прогноз на «Эвертон» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97. В среду, 6 февраля, «Эвертон» будет принимать на своем поле «Манчестер Сити» в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги. Начало матча — в 22:45 мск.
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