«Хайденхайм» — «Байер». Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Германии 5 февраля 2019 года

В 1/8 финала Кубка Германии сойдутся команды «Хайденхайм» и «Байер». Встреча состоится на стадионе «Войт-Арена», а главный арбитр матча даст стартовый свисток в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Хайденхайм» — «Байер».

«Хайденхайм»

Команда «Хайденхайм» представляет Бундеслигу 2, в которой она занимает 5 место. Шансы на выход в высший дивизион неплохие, поскольку до второй позиции хозяевам не хватает всего двух баллов.

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В последнее время «Хайденхайм» хорошо выступает. В 6 играх у коллектива было 4 победы и две ничьи. Перед матчем с «фармацевтами» проводился поединок с «Динамо» Дрезден, в котором удалось одержать победу со счетом 1:0.

В Кубке страны серьезные соперники пока не попадались. В 1/32 финала «Хайденхайм» встречался с малоизвестным коллективом «Еддело» (3:5). После этого команда попала на «Зандхаузен», у которого выиграла 3:0.

Статистика последних выступлений в Кубке такова, что за 5 игр у клуба ни одного поражения. «Байер» вполне может испортить этот послужной список.

«Байер»

«Байер» в этом сезоне пытается попасть в зону еврокубков. От нее гостей отделяет один пункт. Если бы «красные» играли более стабильно, то непременно были бы в пятерке лучших команд Бундеслиги.

В последних 6 играх «Байер» старается набирать очки в Бундеслиге — 4 победы и 2 поражения. «Леверкузенцы» сумели выиграть в двух предыдущих встречах. Сначала была выездная «виктория» над «Вольфсбургом» со счетом 0:3, а затем победная игра с «Баварией» (3:1).

Что касается Кубка Германии, в прошлом раунде «Байеру» попалась «Боруссия» Менхенгладбах. Встреча завершилась со счетом 0:5 в пользу «красных».

Травмы есть у двух важных футболистов. Речь идет о Ларсе Бендере и Кайе Хаверце.

Прогноз

Коэффициенты распределены следующим образом — 6,00 на победу хозяев и 1,50 на победу гостей. На ничью дается цифра 4,60.

Это будет первый очный матч между командами. Таким образом, сложно сказать, чего ожидать от поединка. Тем не менее «Байер» является более титулованным и опытным клубом. Именно поэтому у «фармацевтов» больше шансов на победу в этой игре.

Мы считаем, что «Байер» выиграет у «Хайденхайма» с отрывом в два и более мяча. Прогноз — фора 2 (-1) за 1,78. 0