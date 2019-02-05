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    «Брентфорд» — «Барнет». Прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии 26 января 2019 года

    Кубок Англии Футбол Англии Брентфорд
    Прогноз на «Брентфорд» — «Барнет»
    В первом матче команды разошлись вничью 3:3
    Во вторник, 5 февраля, в рамках переигровки 1/16 финала Кубка Англии сыграют команды «Брентфорд» и «Барнет». Матч пройдет на стадионе «Гриффин Парк». Старт встречи намечен на 22:45 по мск. Прогноз на «Брентфорд» — «Барнет».
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    «Брентфорд»

    «Брентфорд» на правах участника второго по рангу дивизиона страны Чемпионшипа стартовал в Кубке Англии с третьего раунда. На этой стадии команда переиграла на своем поле «Оксфорд Юнайтед» (1:0).

    В следующем круге, который является 1/16 финала старейшего в мире турнира, коллектив и встретился со своим нынешним соперником. В гостевом поединке подопечные Томаса Франка вели 1:0 и 3:2, но все-таки вынуждены были упустить победу со счетом 3:3.

    По итогам 29-ти матчей в Чемпионшипе «Пчелы» занимают 17-е место из 24-х. Ближайший преследователь из зоны вылета «Рединг», идущий на 22-й строчке, отстает на 12 очков.

    «Барнет»

    «Барнет» начинал свой путь в Кубке Англии с 4-го квалифайраунда, где победил на своем поле «Брейнтри Таун» (4:2). Уже в первом раунде коллективу понадобилась переигровка в дуэли против «Бристоль Роверс» — 1:1 дома и победа 2:1 в гостях.

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    На следующей стадии команда с минимальным результатом переиграла на своем поле «Стокпорт Каунти» (1:0), после чего неожиданно прошла в третьем раунде чемпионшиповский «Шеффилд Юнайтед» (1:0) в гостях.

    И только после этого случилась та самая драматичная ничья с нынешнем оппонентом, переигровку на поле которого сумел добыть клуб.

    Все прогнозы на футбол

    По итогам 26-ти матчей пятого по рангу дивизиона страны — полуаматорской Национальной лиги — подопечные Даррена Керри занимают 17-е место из 24-х. От зоны вылета из отделяют пять баллов.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,14, на их проход — 1,06, тогда как успех гостей оценивается в 19,00, их проход — в 8,00, а ничья — в 7,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Брентфорд» выиграет, и обе команды забьют за 2,75. 0

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    Прогноз на «Брентфорд» — «Барнет». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.75. Во вторник, 5 февраля, в рамках переигровки 1/16 финала Кубка Англии сыграют команды «Брентфорд» и «Барнет». Матч пройдет на стадионе «Гриффин Парк». Старт встречи намечен на 22:45 по мск.
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