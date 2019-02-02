«Шальке» — «Боруссия» М. Прогноз на матч 20 тура немецкой Бундеслиги 2 февраля 2019 года

Команды еще не проигрывали в 2019 году

Команды еще не проигрывали в 2019 году Tz

В субботу, 2 февраля, на стадионе «Велтинс-Арена» пройдет поединок между командами «Шальке» и гладбахская «Боруссия». Встреча будет проводиться в рамках 20 тура немецкой Бундеслиги. Начало матча в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Шальке» — «Боруссия» М.

«Шальке»

«Шальке» после 19 туров чемпионата Германии расположился на 12 строке в турнирной таблице, заработав в этих поединках 22 балла.

«Кобальтовые» выиграли два предыдущих матча в Бундеслиге. Еще в конце прошлого года они нанесли поражение «Штутгарту» (3:1) в гостях, в начале 2019 года обыграли «Вольфсбург» (2:1) дома.

Между этими встречами футболисты Доменико Тедеско провели контрольную игру с бельгийским «Генком», в которой расписали мировую — 2:2.

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В последнем туре коллектив из Гельзенкирхена снова не победил, хотя и не проиграл, сыграв вничью на выезде против «Герты» (2:2).

«Боруссия»

«Боруссия» занимает третью позицию в турнирной таблице Бундеслиги с 39 очками. Ранее команда потеряла второе место, отдав его «Баварии», которая теперь имеет отрыв в три пункта.

«РБ Лейпциг», находящийся сзади на расстоянии пяти баллов, пока ничем не угрожает коллективу из Менхенгладбаха. В этом году «Жеребцы» провели только два официальных поединка — оба в рамках чемпионата.

Таким образом, на выезде коллектив выиграл у «Байера» (1:0). После чего, в последнем туре, в домашних стенах был повержен «Аугсбург» (2:0).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40, тогда как успех гостей оценивается в 2,87, а ничья — в 3,40.

Рекомендуем ставить на то, что «Боруссия» выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0