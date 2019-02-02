«Шальке» — «Боруссия» М. Прогноз на матч 20 тура немецкой Бундеслиги 2 февраля 2019 года

«Шальке»
«Шальке» после 19 туров чемпионата Германии расположился на 12 строке в турнирной таблице, заработав в этих поединках 22 балла.
«Кобальтовые» выиграли два предыдущих матча в Бундеслиге. Еще в конце прошлого года они нанесли поражение «Штутгарту» (3:1) в гостях, в начале 2019 года обыграли «Вольфсбург» (2:1) дома.
Между этими встречами футболисты Доменико Тедеско провели контрольную игру с бельгийским «Генком», в которой расписали мировую — 2:2.
В последнем туре коллектив из Гельзенкирхена снова не победил, хотя и не проиграл, сыграв вничью на выезде против «Герты» (2:2).
«Боруссия»
«Боруссия» занимает третью позицию в турнирной таблице Бундеслиги с 39 очками. Ранее команда потеряла второе место, отдав его «Баварии», которая теперь имеет отрыв в три пункта.
«РБ Лейпциг», находящийся сзади на расстоянии пяти баллов, пока ничем не угрожает коллективу из Менхенгладбаха. В этом году «Жеребцы» провели только два официальных поединка — оба в рамках чемпионата.
Таким образом, на выезде коллектив выиграл у «Байера» (1:0). После чего, в последнем туре, в домашних стенах был повержен «Аугсбург» (2:0).
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40, тогда как успех гостей оценивается в 2,87, а ничья — в 3,40.
Рекомендуем ставить на то, что «Боруссия» выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0