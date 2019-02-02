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    «Ювентус» отыграется на «Парме» за неудачу в Кубке

    «Ювентус» — «Парма». Прогноз и ставки на матч Серии А 2 февраля 2019 года

    Серия A Футбол Италии Ювентус Парма
    Прогноз на «Ювентус» — «Парма»
    Футболисты «Ювентуса»
    В субботу, 2 февраля, в 22-м туре итальянской Серии А «Ювентус» на своем поле примет «Парму». Встреча, которая пройдет на «Альянц Стадиум», начнется в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Ювентус» — «Парма».
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    «Ювентус»

    Проиграв в середине недели «Аталанте» со счетом 0:3 в четвертьфинале Кубка Италии, «Юве» т.о. прервал свою 8-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров.

    До этого поединка «черно-белые» все свои игры в 2019 году выиграли. Начали с победы над «Болоньей» (2:0) в кубковом розыгрыше. Затем последовало три виктории — одна в Суперкубке и две в Серии А.

    Туринская команда в матче за Суперкубок Италии одолела «Милан» (1:0), а потом поочередно обыграла в рамках чемпионата страны «Кьево» (3:0) дома и «Лацио» (2:1) в гостях.

    Команда Массимилиано Аллегри лидирует в турнирной таблице Серии А, имея на своем счету 59 очков после 21 матча и опережает второй «Наполи» на 11 пунктов.

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    • Из 11 домашних матчей в этом розыгрыше итальянского первенства «Старая синьора» не выиграла только один из них.

    «Парма»

    «Крестоносцы» перед 22 туром в Серии А занимают 11 позицию, положив в свою копилку 28 баллов и отстают от шестой строки на пять пунктов.

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    В новом году футболисты Роберто Д’Аверса провели только две игры. В первом поединке они переиграли «Удинезе» (2:1) на выезде, а в прошлые выходные проиграли на своей арене СПАЛу (2:3).

    В десять выездных поединках в этом чемпионате Италии «желто-синие» добыли пять побед при пяти поражениях, разница забитых и пропущенных — 10:14.

    Календарь и таблица Серии А

    В первом круге этого розыгрыша Серии А «Юве» в гостях одолел «Парму» со счетом 2:1. Последний раз в Турине команды встречались в 2014 году. И тогда «черно-белые» уничтожили «Парму» — 7:0.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам: победа «Ювентуса» — 1.18, победа «Пармы» — 25.00, ничья — 7.50.

    Туринцы, которые накануне были разгромлены в кубковой игре, должны отыграться за это унижение в предстоящей встрече. Думаем, что они выиграют всухую.

    А так как, большинство игр с участием «Юве» заканчиваются с небольшим количеством забитых мячей предлагаем поставить — в матче будет забито 2-3 гола. 0

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    Прогноз на «Ювентус» — «Парма». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69. В субботу, 2 февраля, в 22-м туре итальянской Серии А «Ювентус» на своем поле примет «Парму». Встреча, которая пройдет на «Альянц Стадиум», начнется в 22:30 по московскому времени.
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