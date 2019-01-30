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    «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки на матч АПЛ 30 января 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Саутгемптон Кристал Пэлас
    Прогноз на «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас»
    «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»
    В 24 туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» на своем поле примет «Кристал Пэлас». Встреча, которая пройдет 29 января на стадионе «Сент-Мэрис», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас».
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    «Саутгемптон»

    Перед 24 туром в АПЛ «Саутгемптон» расположился на 15 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка и опережает зону вылета на три пункта.

    В 2019 году «святые» провели пять поединков и проиграли только в одном из них, и то по пенальти, в переигровке Кубка Англии против «Дерби Каунти» (два раза по 2:2).

    В играх чемпионата страны было зафиксировано две победы и одна ничья. Сперва подопечные Ральфа Хазенхюттля поделили очки с «Челси» (0:0) в гостях, а затем обыграли с одинаковым результатом 2:1 «Лестер» на выезде и «Эвертон» дома.

    Календарь и таблица АПЛ

    В 11 домашних матчах этого розыгрыша Премьер-лиги «Саутгемптон» добыл только две победы, пять матчей свел вничью и четыре встречи проиграл, разница мячей — 13:18.

    «Кристал Пэлас»

    «Стекольщики» имеют такое же количество очков, как и их предстоящий противник, но находятся строкой выше из-за лучшей разницы мячей.

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    Команда Ройя Ходжсона также в новом году провела пять поединков, в которых одержала три победы при двух поражениях.

    Две победы из трех были добыты в Кубке Англии, где «орлы» поочередно дома одолели «Гримсби» (1:0) и «Тоттенхэм» (2:0). В чемпионате страны они обыграли «Вулверхэмптон» (2:0) в гостях, а также уступили «Уотфорду» (1:2) на своей арене и «Ливерпулю» (3:4) на выезде.

    12 гостевых матчей в этом розыгрыше английского первенства закончились четырьмя победами «Кристал Пэлас», семью поражениями и одной ничьей, разница забитых и пропущенных — 18:21.

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    • В первом круге этого чемпионата «святые» обыграли «стекольщиков» в гостях со счетом 2:0. В поединках минувшего розыгрыша АПЛ оппоненты обменялись выездными викториями — 1:2 и 1:0.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяева. На их победу предлагают — 2.40.

    На победу гостей дают — 3.15, ничья оценена — в 3.40.

    В поединке двух соседей по турнирной таблице вполне можно ожидать осторожного футбола, т.к. команды захотят пополнить свою копилку очками.

    «Святы» с новым наставником более увереннее начали играть, и на своем поле не должны проиграть в предстоящем поединке. 0

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    Прогноз на «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.40. В 24 туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» на своем поле примет «Кристал Пэлас». Встреча, которая пройдет 29 января на стадионе «Сент-Мэрис», начнется в 22:45 по московскому времени.
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