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    Ожидается бескомпромиссная борьба между «фиалками» и «волками».

    «Фиорентина» — «Рома». Прогноз на матч четвертьфинала Кубка Италии 30 января 2019 года

    Кубок Италии Футбол Италии Фиорентина Рома
    Прогноз на «Фиорентина» — «Рома»
    Матч «Фиорентина» — «Сампдория»
    30 января на стадионе «Артемио Франки» будет проведен поединок четвертьфинала Кубка Италии. Участие в этой игре примут команды «Фиорентина» и «Рома». Начало матча в 20:15 по московскому времени. Прогноз на «Фиорентина» — «Рома».
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    «Фиорентина»

    Нынешний сезон «Фиорентина» проводит скромно. Команда участвует только в Кубке Италии и Серии А. Во втором турнире коллектив из Флоренции занимает 9 место. Имея 30 очков в активе, «фиалкам» не хватает еще трех, чтобы оказаться в зоне Лиги Европы.

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    Свой путь в Кубке Италии хозяева начали с 1/8 финала. В этом раунде был матч с «Торино» на выезде, который «фиолетовые» выиграли со счетом 0:2.

    «Фиорентина» не проигрывает уже четвертую встречу кряду — две ничьи и две победы. Последний раз команда играла с «Кьево» на выезде (3:4).

    В 10 последних домашних матчах «лилии» выигрывали 5 раз, трижды играли вничью и дважды уступали. Это будет первый кубковый поединок в нынешнем сезоне, который «Фиорентина» проведет на своем поле.

    Также стоит отметить, что в 5 из 6 прошлых игр в Кубке Италии с участием хозяев забивалось не больше двух голов.

    Травмированных футболистов нет. «Фиолетовые» должны подойти свежими к этой встрече, ведь у них не такой плотный график.

    «Рома»

    «Рома» выступает более уверенно и сейчас столичный коллектив находится на 5 позиции с 34 очками в Серии А. Кроме этого, римская команда выступает в Лиге чемпионов и по итогам групповой стадии «римляне» обеспечили себе участие в плей-офф.

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    Что касается национального Кубка, то здесь на стадии 1/8 «джаллароси» попали на клуб «Энтелла», у которого они уверенно выиграли 4:0.

    Беспроигрышная серия гостей длится уже 5 матчей, при этом в 4 из них они одержали победу. Перед выездом во «Флоренцию» была ничья с «Аталантой» в Серии А.

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  • 21/01/2019

    • В 5 из 6 прошлых игр в Кубке Италии «Ромы» забивалось больше двух голов.

    В лазарете находятся такие футболисты как Ундер, Перотти, Гильерме и Миранте.

    Прогноз

    В этом паре букмекеры так и не выделили фаворита — 2,60 на 2,60. Ничья оценивается коэффициентом 3,55.

    Последний раз коллективы встречались в начале ноября. На «Артемио Франки» была зафиксирована ничья. «Романиста» обыграли хозяев по владению мячом и по ударам. Как бы там ни было, но в этом сезоне гости плохо выступают на чужих полях — 6 поражений в 14 играх.

    «Фиалки» выиграли первый тайм в ноябре, поэтому могут выиграть одну половину матча и в этот раз. Прогноз — «Фиорентина» выиграет хотя бы в одном тайме за 1,79. 0

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    Прогноз на «Фиорентина» — «Рома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79. 30 января на стадионе «Артемио Франки» будет проведен поединок четвертьфинала Кубка Италии. Участие в этой игре примут команды «Фиорентина» и «Рома». Начало матча в 20:15 по московскому времени.
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