«Валенсия» — «Хетафе». Прогноз на матч четвертьфинала Кубка Испании 29 января 2019 года

Во вторник, 29 января, на стадионе «Месталья» состоится ответный матч четвертьфинала Кубка Испании между командами «Валенсия» и «Хетафе». Результат первой встречи 1:0 в пользу гостей. Начало второй игры в 23:30 по московскому времени. Прогноз на «Валенсия» — «Хетафе».

«Валенсия»

«Валенсия» слегка прибавила в последнее время. Команда поднялась в турнирной таблице Примеры. Теперь она занимает 7 позицию и от 6 места, которое занимает «Хетафе», хозяев отделяет всего 2 балла.

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В прошлом раунде Кубка Испании «летучие мыши» играли со «Спортингом». Первую встречу на выезде «бэтмены» проиграли 2:1, однако, на своем поле в ответном матче сумели выиграть со счетом 3:0.

На домашнем стадионе «Валенсия» выступает хорошо с учетом всех турниров, в которых принимает участие. Беспроигрышная серия составляет 9 матчей, из них 7 было выиграно.

Скорее всего, что участие в поединке не примут Кондогбиа, Гамейро и Гедеш. У этих футболистов травмы.

«Хетафе»

«Хетафе», как уже упоминалось ранее, на 6 позиции в Примере. Что касается Кубка Испании, то в этом турнире команде пока что не попадались серьезные соперники.

В 1/8 финала коллектив встречался с «Вальядолидом». В домашнем поединке «синие» выиграли со счетом 1:0. В ответной игре была зафиксирована ничья 1:1.

Прошлый матч на выезде «Хетафе» проиграл «Атлетико» в Примере. До этого в чужих стенах у гостей не было поражений 12 встреч кряду.

В лазарете клуба находятся Дидье и Бергара.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам — 1,83 против 4,90. Ничья оценивается коэффициентом 3,35.

Мы полагаем, что в этот раз «Валенсия» будет контролировать игру и в итоге все-таки добьется положительного результата. Первый матч был практически равным, но теперь «летучим мышам» нужно обязательно побеждать. Они это сделают — коэффициент 1,83. 0