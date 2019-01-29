«Милан» — «Наполи». Прогноз на четвертьфинал Кубка Италии 29 января 2019 года

На стадионе «Сан Сиро» состоится поединок четвертьфинала Кубка Италии, в котором примут участие «Милан» и «Наполи». Начало встречи в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Милан» — «Наполи».

«Милан»

«Милан» провел уже в новом году четыре официальных матча и завершил их с разным результатом. В Кубке Италии «россонери» одолели «Сампдорию» (2:0), затем в Саудовской Аравии провели матч за Суперкубок Италии против «Ювентуса» и проиграли 0:1.

Что касается Серии А, то перед наступлением 2019 года коллектив прервал свою серию без побед. 29 декабря подопечные Дженнаро Гаттузо выиграли впервые за пять матчей, одолев СПАЛ (2:1).

По итогам позапрошлого тура, который и стал третьим поединком для клуба в новом году, удалось победить «Дженоа» (2:0) и вернуться на четвертое место. Красно-черные рисковали его потерять, но ничьей 0:0 с грядущим соперников в прошлом туре конкуренты не воспользовались.

«Наполи»

«Наполи» находится на второй позиции Серии А. Команда уже на 11 очков отстает от «Ювентуса», поэтому пока что о завоевании золота национального первенства речи быть не может.

При этом неаполитанцы, в целом, неплохо выступили в последних играх, выиграв пять из семи поединков при одной ничьей. В одном также было поражение от «Интера» 0:1.

Именно осечка против грядущего оппонента не позволила подопечным Карло Анчелотти сохранить отставанием от лидера в девять баллов. В предыдущем раунде Кубка Италии «адзурри» победили дома «Сассуоло» (2:0).

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,25, а ничья — в 3,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Наполи» выиграет, и обе команды забьют за 4,40. 0