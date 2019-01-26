«Валенсия» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 26 января 2019 года

В рамках 21-го тура испанской Примеры «Валенсия» будет принимать «Вильярреал». Встреча пройдет 26 января на стадионе «Месталья». Начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Вильярреал».

«Валенсия»

«Валенсия» находится на девятом месте Ла Лиги с 26 очками. Ситуация в середине таблицы такая, что после каждого матча команды меняются позициями — так, перед минувшим туром левантийцы были 11-ми.

В шести последних матчах «Летучие Мыши» один поединок свели вничью, трижды проиграли и в двух случаях оказывались сильнее соперников. Победа над «Сельтой» (2:1) была единственной в этой серии в рамках первенства и позволила подняться сразу на две строчки в Примере.

Другой успех достигнут в ответной встрече 1/8 финала Кубка Испании, где дружина Марселино разгромила дома «Спортинг» (3:0) после поражения 1:2 на выезде. Но в первом четвертьфинале команда уступила в гостях «Хетафе» (0:1).

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» не побеждает уже на протяжении семи матчей во всех турнирах. Серия из четырех ничьих началась еще перед новым годом и продолжилась в январе.

В рамках Примеры «Вильярреал» поочередно поделил очки с «Уэской» и «Реалом» (по 2:2), а также с «Эйбаром» (0:0). А в первом матче 1/8 финала Кубка Испании левантийцы на своем поле спаслись от поражения в матче с «Эспаньолом» (2:2).

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Затем последовали два поражения: клуб уступил «Хетафе» (1:2), а затем вылетел из Кубка Испании, проиграв на выезде «Эспаньолу» (1:3). В чемпионате команда после 20 матчей занимает 19 место с отставанием в три балла от спасительной 17 строчки.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,85, тогда как успех гостей оценивается в 4,33, а ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на результативную ничью за 4,33. 0