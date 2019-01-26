«Ньюкасл» — «Уотфорд». Прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии 26 января 2019 года

В субботу на «Сент-Джеймс Парк» состоится поединок 1/16 финала Кубка Англии между командами «Ньюкасл» и «Уотфорд». Это первая встреча, но в случае ничейного исхода будет переигровка. Начало матча в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Ньюкасл» — «Уотфорд».

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» Рафы Бенитеса сейчас борется за сохранение прописки в элите английского футбола. Команда находится в двух очках от зоны вылета. Кроме Премьер-лиги «сороки» играют в Кубке Англии, который является для коллектива своеобразной подушкой безопасности.

В 6 последних матчах у «Ньюкасла» было мало успеха. Только в двух прошлых играх команде удалось добиться положительного результата. Сначала на выезде в дополнительное время хозяева обыграли «Блэкберн», а затем одержали уверенную победу над «Кардиффом». Это была первая победа за полтора месяца.

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До этого подопечные Бенитеса проиграли «Челси», сыграли вничью с «Блэкберном» в первой встрече в рамках Кубка Англии, уступили «Ман Юнайтед» и взяли один балл в матче с «Уотфордом».

Стоит отметить, что в 5 из 6 последних игр Кубка Англии с участием «Ньюкасла» забивается больше двух мячей.

Из травмированных футболистов стоит выделить Дамметта, Диаме, Шелви и Сон-Ена.

«Уотфорд»

«Уотфорд» после небольшого ноябрьского спада снова начала показывать более стабильный футбол. Подопечные Грасиа показывают неплохую игру вот уже 5 матчей кряду. В двух случаях были победы и в трех — ничья.

В Кубке Англии «шмели» обыграли скромный «Уокинг» 0:2. После этого был выезд в Лондон, где команда победила «Кристал Пэлас» 1:2. В прошлый раз была нулевая ничья с «Бернли»

Что касается выездных встреч, то «Уотфорд» не проигрывает в гостях с начала декабря. Эта серия насчитывает 5 матчей. В двух последних были победы.

Кадровые потери не очень большие. Повреждения есть только у молодого хавбека Хьюза и защитника Предля.

Прогноз

С небольшим перевесом фаворитом является «Уотфорд». На его победу дается коэффициент 2,48, а на победу хозяев — 2,90. Ничейный исход оценивается цифрой 3,30.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды и оба раза в рамках АПЛ. В ноябре «Ньюкасл» выиграл дома 1:0, а на выезде была ничья 1:1. В этот раз можно ожидать упорной борьбы и не менее интересного футбола.

Скорее всего, что «Ньюкасл» и «Уотфорд» будут играть осторожнее ввиду регламента кубкового поединка. Два испанских наставника найдут, чем порадовать другу друга. Ну а мы полагаем, что в матче будет забито немного мячей, однако, оба коллектива отметятся голами. На это дается коэффициент 1,81. 0