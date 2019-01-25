«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 1/16 финала Кубка Англии 25 января 2019 года

«Арсенал»
«Канониры» в 2019 году провели четыре поединка, в которых добились трех побед при одном поражении. Одна из этих викторий пришлась на предыдущую стадию Кубка Англии, где «Арсенал» легко разобрался с «Блэкпулом» (3:0) в гостях.
Еще были две победы в Премьер-лиге. В первой игре года подопечные Унаи Эмери дома разгромили «Фулхэм» (4:1), а также накануне одержали победу и в лондонском дерби над «Челси» (2:0) на своем стадионе.
Проигрыш пришелся на 22 тур чемпионата, где «Арсенал» еще в одном лондонском дерби уступил в гостевом матче «Вест Хэму» со счетом 0:1.
В 18 домашних играх этого сезона во всех турнирах «канониры» проиграли только два раза и три встречи свели вничью, остальные 13 матчей принесли им победы.
«Манчестер Юнайтед»
С приходом на тренерский мостик Уле Гуннара Сульшера «красные дьяволы» только побеждали, начав эту серию еще месяц тому назад. На данный момент у «МЮ» 7-матчевая выигрышная серия.
В новом году манкунианцы также, как и их предстоящий противник, провели четыре поединка. В Кубке Англии обыграли на своей территории «Рединг» (2:0).
В поединках Премьер-лиги одолели «Ньюкасл» (2:0) и «Тоттенхэм» (1:0) в гостях, а также в прошлые выходные на своей арене переиграли «Брайтон» со счетом 2:1.
За 15 гостевых матчей с учетом всех турниров «МЮ» добыл восемь побед при двух ничьих и пяти поражениях.
В первом круге этого розыгрыша АПЛ команды расписали мировую на поле «МЮ» — 2:2. Игры прошлого сезона в Премьер-лиге принесли две победы манкунианцам — 2:1 и 3:1.
Прогноз
В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.55.
На победу гостей дают — 2.65, ничья оценена — в 3.55.
«Канониры» не могут обыграть «красных дьяволов» уже три поединка кряду. Прогнозируем, что в предстоящем поединке лондонцы обыграют «МЮ» и прервут его победное шествие. 0