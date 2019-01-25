«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 1/16 финала Кубка Англии 25 января 2019 года

В пятницу, 25 января, в матче 1/16 финала Кубка Англии «Арсенал» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Поединок, который пройдет на «Эмирейтс», начнется в 22:55 по мск. Прогноз на «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

«Арсенал»

«Канониры» в 2019 году провели четыре поединка, в которых добились трех побед при одном поражении. Одна из этих викторий пришлась на предыдущую стадию Кубка Англии, где «Арсенал» легко разобрался с «Блэкпулом» (3:0) в гостях.

Еще были две победы в Премьер-лиге. В первой игре года подопечные Унаи Эмери дома разгромили «Фулхэм» (4:1), а также накануне одержали победу и в лондонском дерби над «Челси» (2:0) на своем стадионе.

Проигрыш пришелся на 22 тур чемпионата, где «Арсенал» еще в одном лондонском дерби уступил в гостевом матче «Вест Хэму» со счетом 0:1.

В 18 домашних играх этого сезона во всех турнирах «канониры» проиграли только два раза и три встречи свели вничью, остальные 13 матчей принесли им победы.

«Манчестер Юнайтед»

С приходом на тренерский мостик Уле Гуннара Сульшера «красные дьяволы» только побеждали, начав эту серию еще месяц тому назад. На данный момент у «МЮ» 7-матчевая выигрышная серия.

В новом году манкунианцы также, как и их предстоящий противник, провели четыре поединка. В Кубке Англии обыграли на своей территории «Рединг» (2:0).

В поединках Премьер-лиги одолели «Ньюкасл» (2:0) и «Тоттенхэм» (1:0) в гостях, а также в прошлые выходные на своей арене переиграли «Брайтон» со счетом 2:1.

За 15 гостевых матчей с учетом всех турниров «МЮ» добыл восемь побед при двух ничьих и пяти поражениях.

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В первом круге этого розыгрыша АПЛ команды расписали мировую на поле «МЮ» — 2:2. Игры прошлого сезона в Премьер-лиге принесли две победы манкунианцам — 2:1 и 3:1.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.55.

На победу гостей дают — 2.65, ничья оценена — в 3.55.

«Канониры» не могут обыграть «красных дьяволов» уже три поединка кряду. Прогнозируем, что в предстоящем поединке лондонцы обыграют «МЮ» и прервут его победное шествие. 0