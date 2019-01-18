«Хоффенхайм» — «Бавария». Прогноз на матч 18 тура немецкой Бундеслиги 18 января 2019 года

На стадионе «Вирсоль Рейн-Неккар-Арена» встретятся «Хоффенхайм» и «Бавария». Поединок пройдет в рамках 18 тура немецкой Бундеслиги. Начало матча в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Бавария».

«Хоффенхайм»

В Бундеслиге хозяева идут седьмыми. У команды 25 очков и до зоны Лиги Европы не хватает всего двух пунктов. В случае поражения «Хоффенхайм» может потерять несколько позиций.

«Хоффенхайм» сыграл вничью в 6 последних матчах турнира, и последний раз побеждал в ноябре «Аусбург» со счетом 2:1. В прошлый раз на своем поле команда принимала «Майнц», с которым поделила 2 очка.

В домашних стенах «сине-белые» тоже давно не выигрывали, поскольку в трех последних выступлениях была ничья.

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«Хоффенхайм» регулярно пропускает, но при этом проигрывает с отрывом не более чем в один или два мяча. Также команда практически всегда огорчает соперника.

Среди травмированных Рупп. Отто и Касим под вопросом.

«Бавария»

«Бавария» Нико Ковача вторая. У команды 36 очков, а у ближайшего конкурента — «Боруссии» Мюнхенгладбах — на три пункта меньше. Клуб из Дортмунда имеет неплохой отрыв от «красных» и располагается на расстоянии двух побед.

«Бавария» набрала по три балла в 5 последних выступлениях и последний раз команда проигрывала как раз «Боруссии» Дортмунд в ноябре (3:2). Кроме того, стоит отметить, что подопечные Ковача пропустили лишь один мяч в 5 последних играх Бундеслиги.

Если учитывать и Кубки страны, то серия продлевается до 7 матчей.

На выезде «Бавария» выиграла 5 из 6 последних поединков, пропуская не больше одного мяча за матч. В общей сложности «баварцы» побеждали в 16 из 19 прошлых гостевых игр.

В списке травмированных игроков Роббен, Рибери и Толиссо.

Прогноз

«Бавария» является фаворитом — 1,59 против 5,10. В прошлый раз команды встречались в августе. Тогда «красные» выиграли 3:1 у себя дома.

В последнее время очные поединки этих коллективов радуют результативностью. Также стоит отметить, что в Бундеслиге «Бавария» не выигрывала у «Хоффенхайма» в гостях в двух последних встречах.

После такой убедительной серии мы полагаем, что «баварцы» сумеют изменить ситуацию. Наш прогноз — «Бавария» не проиграет и ТБ 2,5 с коэффициентом 1,74. 0