«Хетафе» — «Алавес». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 18 января 2019 года

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Хетафе» будет принимать «Алавес». Встреча пройдет 18 января на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Хетафе» — «Алавес».

«Хетафе»

До позапрошлого тура подопечные Пепе Бордаласа не поигрывали шесть матчей во всех турнирах. Декабрь они начали с крупной домашней победы над «Эспаньолом» (3:0) в рамках Примеры.

Затем в Кубке Испании на своем поле «Хетафе» разгромил «Кордобу» со счетом 5:1. Выездной матч с «Леганесом» завершился вничью 1:1, а вернувшись домой, «Горожане» победили «Реал Сосьедад» (1:0).

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Новый год начался с домашнего поражения от «Барселоны» (1:2). Но между успешными матчами в 1/8 финала Кубка Короля против «Вальядолида» (1:0 и 1:1), команда в последнем туре вырвала победу у «Вильярреала» (2:1) на выезде и поднялась на шестую строчку.

«Алавес»

«Алавес» борется за еврокубковую зону с «Бетисом» и своим грядущим соперником. Сейчас подопечные Абелардо занимают пятое место и являются обладателями 32 зачетных баллов.

До недавнего времени баски не могли выиграть в четырех матчах кряду во всех турнирах. В период с конца октября до середины декабря коллектив одержал одну победу в восьми поединках на всех фронтах.

Тем не менее, после этого и до сих пор команда не знает неудач уже четыре игры при двух победах. Благодаря таким результатам, которые имели место в Ла Лиге, клуб только на одно очко отстает от идущего четвертым «Реала», и тот в 20-м туре сыграет против «Севильи».

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,85, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, а ничья — в 3,25.

Рекомендуем ставить на то, что «Хетафе» выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0