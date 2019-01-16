«Леганес» — «Реал». Прогноз и ставки на матч Кубка Испании 16 января 2019 года

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Леганес» на «Мунисипаль де Бутарке» будет принимать «Реал». Встреча пройдет 16 января. Начало — в 23:30 мск. Прогноз на «Леганес» — «Реал».

«Леганес»

К предыдущей кубковой встрече «Леганес» подходил с серией из четырех матчей без побед. Выезд на «Сантьяго Бернабеу» обернулся пятым кряду безвыигрышным поединком.

До прошлого тура Ла Лиги подопечные Маурисио Пеллегрино трижды подряд сыграли вничью и один раз проиграли. В этих четырех матчах они забили лишь два гола, хотя и пропустили только три.

Поражение от королевского клуба неделю назад, вероятно, несколько встрепенуло коллектив. В 19-м туре Примеры команда победила на своем поле безнадежного аутсайдера «Уэску» (1:0) дома и поднялась на 13-е место.

«Реал»

К первому кубковому матчу «Реал» подходил далеко не в лучшем настроении. На фоне поражения в чемпионате Испании от «Сосьедада» (0:2), после которого «Сливочные» активно жаловались на судейство.

К чести действующего чемпиона Европы и мира, ему удалось разгромить «Леганес» на своем поле со счетом 3:0. После этого, на минувших выходных, королевский клуб пусть и с трудом, но переиграл на выезде неуступчивый «Бетис» (2:1).

На первый взгляд, подопечные Сантьяго Солари снова набирают форму, а судьба путевки в четвертьфинал Кубка Короля уже решена в их пользу. Тем не менее, у коллектива сразу несколько травмированных игроков основного состава, поэтому в такой ситуации мадридцам не стоит недооценивать соперника.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05, их проход оценивается в 1,00, тогда как успех хозяев поля соответствует 3,70, их проход — 34,00, а ничья — 3,10.

Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 за 2,00. 0