ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матча60 минут Уле-бола и гениальный осьминог Де Хеа Центральный матч тура пройдет в ЛондонеАПЛ. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму», «Ливерпуль» одолел «Брайтон», «Тоттенхэм» уступил «МЮ» Педро и ВиллианБолее серьезный соперник наказал бы «Челси»
  • 09:03
    • «Голден Стэйт» одержал победу над «Далласом», «Кливленд» прервал серию поражений
  • 08:34
    • Павлюченкова пробилась во второй круг Australian Open
  • 08:13
    • Родина и Калинская завершили выступление на Australian Open-2019
  • 08:00
    • Шарапова стартовала с разгромной победы на Australian Open
  • 01:08
    • «Марсель» и «Монако» поделили очки
  • 00:59
    • «Наполи» вышел в четвертьфинал Кубка Италии
  • 00:48
    • «Реал» вырвал победу у «Бетиса»
    Все новости спорта

    Продолжат ли «Анже» и «Бордо» коллекционировать очки?

    «Анже» — «Бордо». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 15 января 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции Анже Бордо
    Прогноз на «Анже» — «Бордо»
    Футболисты «Анже»
    Во вторник, 15 января, «Анже» на своем поле примет «Бордо» в рамках 17-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Раймон Копа», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Анже» — «Бордо».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Анже»

    «Анже» на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу, имея на своем счету 20 очков.

    На счету подопечных Стефана Мулена четыре победы, восемь ничьих и шесть поражений.

    В пяти последних турах «Анжи» сыграл вничью с «Нантом» (1:1), «Каном» (1:1), «Ниццей» (0:0), «Марселем» (1:1) и «Амьеном» (0:0). Последнее поражение команда потерпела в начале ноября.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В лазарете «Анже» находятся Венсан Пажо, Фарид Эль Мелали, Ибраим Сиссе, Йоан Андре и Лоик Пуйо.

    «Бордо»

    Футболисты «Бордо» расположились на 13-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 22 очка.

    «Жирондинцы» одержали пять побед, семь раз сыграли вничью и потерпели семь поражений.

  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Команда Рикардо Гомеса в этом году проиграла «Ницце» (0:1), а перед этим сыграла вничью с «Амьеном» (1:1) и обыграла «Сент-Этьен» Все прогнозы на Лигу 1

    Среди травмированных у «Бордо» находятся Орельен Тчуамени, Зайду Юссуф, Пабло и Юнусс Санкаре.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Анже» — 2.40, победа «Бордо» — 3.10, ничья — 3.20.

    Команды находятся на примерно одном уровне, что подтверждает даже турнирная таблица, где их разделяют всего два очка.

    Характерной особенностью и «Анже», и «Бордо» является то, что большинство своих встреч они завершили вничью. Исходя из этого, было бы логично предположить, что в очном матче они поделят очки.

    Чтобы немного снизить риск неудачи, можно взять ставку «победа "Анже" с форой 0» за 1.70. Все-таки подопечные Стефана Мулена сыграют при поддержке родных трибун, поэтому постараются порадовать публику хорошим результатом. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Кальяри — Аталанта
  • Сегодня в 19:30
    •  2.0
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Эспаньол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Рома — Виртус Энтелла
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сент-Луис
  • Завтра в 03:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Торонто — Колорадо
  • Завтра в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бостон — Монреаль
  • Завтра в 03:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вальядолид — Хетафе
  • Завтра в 21:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Эдер Милитао
  • Эдер Милитао. «Порту» готовит новую звезду на продажу
    • 17:01 09/01/2019     Сеск покидает «Челси» и АПЛ
  • Фабрегас: легенда АПЛ едет спасать «Монако»
    • 00:36 08/01/2019     Гарри Кейн и Эден Азар
  • Победа «Тоттенхэма»: Кейн напомнил о недостатках «Челси»
    • 13:16 09/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Анже» — «Бордо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.20. Во вторник, 15 января, «Анже» на своем поле примет «Бордо» в рамках 17-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Раймон Копа», начнется в 21:00 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Рауль де Томас Футбол Примера. «Атлетико» обыграл «Леванте», «Барселона» разгромила «Эйбар», «Реал» вырвал победу у «Бетиса»Подробности матчей 19-го тура испанской Примеры 01:180
  • 08:49
    • Александрова и Гергес проиграли в первом круге Australian Open-2019
  • 08:23
    • Надаль вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии
  • 22:57
    • Просвирнова и Елистратов выиграли золото ЧЕ по шорт-треку
    Самир Насри Футбол Насри указал «Арсеналу» на недостатки. «Канонирам» не хватает французаЭкс-полузащитник «Арсенала» помог «Вест Хэму» одержать победу в лондонском дерби Вчера в 12:320
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Сможет ли «Реал» обыграть крепкого середняка?
  • 4.23
    •
  • 00:30
    • «Торонто» в овертайме переиграл «Вашингтон»
  • 00:16
    • «Леганес» усилился украинским защитником
  • 23:55
    • «Нью-Йорк Никс» потерпели четвертое поражения подряд
    Хоккеисты «Коламбуса» Хоккей НХЛ. Победная шайба Панарина, дубль Тарасенко, три очка КучероваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 января Вчера в 09:380
  • 22:28
    • «Барселона» разгромила «Эйбар», Суарес забил два мяча
  • 21:27
    • Гол Рашфорда принес «МЮ» победу над «Тоттенхэмом»
  • 20:53
    • «Атлетик» обыграл «Севилью», Уильямс оформил дубль
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие