«Анже» — «Бордо». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 15 января 2019 года

Во вторник, 15 января, «Анже» на своем поле примет «Бордо» в рамках 17-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Раймон Копа», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Анже» — «Бордо».

«Анже»

«Анже» на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу, имея на своем счету 20 очков.

На счету подопечных Стефана Мулена четыре победы, восемь ничьих и шесть поражений.

В пяти последних турах «Анжи» сыграл вничью с «Нантом» (1:1), «Каном» (1:1), «Ниццей» (0:0), «Марселем» (1:1) и «Амьеном» (0:0). Последнее поражение команда потерпела в начале ноября.

Календарь и таблица Лиги 1

В лазарете «Анже» находятся Венсан Пажо, Фарид Эль Мелали, Ибраим Сиссе, Йоан Андре и Лоик Пуйо.

«Бордо»

Футболисты «Бордо» расположились на 13-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 22 очка.

«Жирондинцы» одержали пять побед, семь раз сыграли вничью и потерпели семь поражений.

Команда Рикардо Гомеса в этом году проиграла «Ницце» (0:1), а перед этим сыграла вничью с «Амьеном» (1:1) и обыграла «Сент-Этьен» Все прогнозы на Лигу 1

Среди травмированных у «Бордо» находятся Орельен Тчуамени, Зайду Юссуф, Пабло и Юнусс Санкаре.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Анже» — 2.40, победа «Бордо» — 3.10, ничья — 3.20.

Команды находятся на примерно одном уровне, что подтверждает даже турнирная таблица, где их разделяют всего два очка.

Характерной особенностью и «Анже», и «Бордо» является то, что большинство своих встреч они завершили вничью. Исходя из этого, было бы логично предположить, что в очном матче они поделят очки.

Чтобы немного снизить риск неудачи, можно взять ставку «победа "Анже" с форой 0» за 1.70. Все-таки подопечные Стефана Мулена сыграют при поддержке родных трибун, поэтому постараются порадовать публику хорошим результатом. 0