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    Сможет ли «Реал» разозлиться?

    «Реал» — «Леганес». Прогноз и ставки на матч Кубка Испании 9 января 2019 года

    Кубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Леганес
    Прогноз на «Реал» — «Леганес»
    Игроки «Реала»
    В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» будет принимать «Леганес». Встреча пройдет 9 января. Начало — в 23:30 мск. Прогноз на «Реал» — «Леганес».
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    «Реал»

    «Реал» подходит к кубковому матчу далеко не в лучшем настроении — на фоне поражения в чемпионате Испании от «Реала Сосьедада» (0:2), после которого «сливочные» активно жаловались на судейство.

    После возвращения с клубного чемпионата мира, который завершился так, как и должен был завершиться — триумфом «Реала», подопечные Сантьяго Солари потеряли очки в двух подряд турах Ла Лиги. Перед поражением от «Сосьедада» была еще ничья с «Вильярреалом» — 2:2.

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    • В итоге «Реал» докатился до того, что повторил в чемпионате Испании свой худший результат в 21 веке — 30 очков после 18 туров. В предыдущий раз так плохо «сливочные» выступали в сезоне-2005/06. Кроме того, мадридцы забили всего 26 голов в 18 матчах, в предыдущий раз подобное случалось еще в сезоне-1993/94. Плюс «Реал» потерпел шестое поражение — столько же, сколько за весь прошлый сезон.

    В чемпионате Испании «Реал» идет лишь пятым. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет уже 10 очков, а от зоны Лиги чемпионов — 4 очка.

    В предыдущем раунде Кубка Испании «Реал» прошел скромную «Мелилью», дважды разгромив соперника — 6:1 и 4:0.

    «Леганес»

    «Леганес» к кубковой встрече подходит с серией из четырех матчей без побед. В Ла Лиге команда Маурисио Пеллегрино трижды подряд сыграла вничью и один раз проиграла. В этих четырех матчах команда забила лишь два гола. Правда, и пропустила только три.

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    Поражение пришлось на предыдущий тур. На выезде «Леганес» минимально уступил «Эспаньолу» со счетом 0:1.

    В турнирной таблице чемпионата Испании «Леганес», набрав 19 очков, идет на шестнадцатой строчке. Команда находится в трех очках от зоны вылета. Стоит отметить, что «Леганес» — одна из четырех команд, которые забивают меньше всех в чемпионате — 16 голов после восемнадцати туров.

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    Что касается Кубка Испании, то здесь «Леганес» в 1/16 финала прошел «Райо Вальекано» — 2:2 дома и 1:0 на выезде.

    Прогноз

    На победу «Реала» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,29, на ничью — 5,80, а на победу «Леганеса» — 10,50.

    В матче первого круга Ла Лиги «Реал» разгромил «Леганес» со счетом 4:1.

    После поражения от «Сосьедада» «Реал» просто не имеет права вновь оступаться. Несмотря на то, что чемпионат для «сливочных» сейчас будет в приоритете, команда должна быть злой и голодной. «Леганес» — не самый грозный соперник, и у «сливочных» есть отличная возможность попытаться вернуться к положительным результатам. Впрочем исключать продолжение кризиса также нельзя.

    Наш прогноз на матч — «Реал» не проиграет и обе забьют с коэффициентом 2,10. 0

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    Прогноз на «Реал» — «Леганес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10. В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» будет принимать «Леганес». Встреча пройдет 9 января. Начало — в 23:30 мск.
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