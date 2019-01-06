«Тулуза» — «Ницца». Прогноз и ставки на матч Кубка Франции 6 января 2019 года

В матче 1/32 финала Кубка Франции «Тулуза» будет принимать «Ниццу». Матч пройдет на «Муниципальном стадионе Тулузы» 6 января. Начало встречи — в 19:15 мск. Прогноз на «Тулуза» — «Ницца».

«Тулуза»

«Тулуза»

завершила прошлый год не самым худшим образом. В начале декабря командасумела прервать свою семиматчевую серию без побед, обыграв(1:0). После этого в двух матчах команда сперва потерпела поражение — 1:2 от, после чего в заключительном поединке года обыграла— 2:1.

В чемпионате Франции «Тулуза» в восемнадцати матчах сумела набрать 21 очко и располагается на тринадцатом месте. При этом команда имеет солидный «минус» в разнице забитых и пропущенных мячей — 17 забито и 27 пропущено. Худшая разница только у команд с четырех последних мест турнирной таблицы.

В другом кубковом турнире Кубке лиги путь «Тулузы» в этом сезоне завершился очень быстро. В первом же матче команда на своем поле проиграла «Лорьяну» (0:1) и выбыла из турнира.

Отметим, что на своем поле «Тулуза» в предыдущий раз в этом сезоне побеждала еще 25 августа. В целом же у команды две домашние победы, три ничьи и четыре поражения.

«Ницца»

«Ницца» прошлый год завершила серией из пяти матчей без побед. Команда Патрика Виейра три раза сыграла вничью и один раз проиграла в чемпионате Франции, а также выбыла из Кубка лиги. Интересно, что данная серия последовала после пятиматчевой победной серии. В заключительном матче года команда проиграла «Страсбургу» со счетом 0:2.

В Кубке лиги «Ницца» сумела пройти первый раунд, обыграв «Осер» со счетом 3:2, но затем 19 декабря споткнулась на «Генгаме» — 0:0 и 1:3 в серии пенальти.

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В Лиге 1 «Ницца» за восемнадцать туров набрала 26 очков и занимает десятое место. Стоит отметить, что команда крайне мало забивает (всего лишь 13 голов — это худший результат среди всех команд чемпионата), но и пропускает немного — 17 мячей (третий показатель в лиге).

На выезде «Ницца» в этом году играет весьма успешно: в девяти матчах команда одержала пять побед, дважды сыграла вничью и еще два раза проиграла.

Как и «Тулуза», «Ницца» только начинает свой путь в Кубке Франции.

Прогноз

На победу «Тулузы» в основное время матча букмекеры дают коэффициент 2,72, на ничью — 2,97, а на победу «Ниццы» — 2,85.

Матч этих команд в первом круге чемпионата Франции прошел в Тулузе и завершился вничью 1:1. У хозяев отличился Матье Доссеви, у гостей — Бассем Срарфи.

Наш прогноз на этот матч — «Тулуза» не проиграет в основное время и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,75. 0