КПР — «Лидс». Прогноз и ставки на матч 1/32 финала Кубка Англии 6 января 2019 года

В воскресенье, 6 января, в раках 1/32 финал Кубка Англии лондонский «Куинз Парк Рейнджерс» примет на своем поле «Лидс». Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на КПР — «Лидс».

КПР

«Обручи» уже пять сезонов кряду не могут преодолеть стадию 1/32 финала в Кубке Англии. Последний раз это им удалось в 2013 году, и то со второй попытки, когда КПР выбил «Вест Бромвич» (1:1 и 1:0).

В Чемпионшипе лондонский коллектив после 26 туров идет на девятом месте, имея в своем активе 39 баллов и отстает от зоны плей-офф на четыре пункта.

На данный момент у «бело-синих» 5-матчевая серия без поражений в чемпионате, где они три встречи выиграли и две свели вничью.

Сначала КПР поочередно одолел «Миддлсбро» (2:1), «Ноттингем» (1:0) и «Ипсвич» (3:0), а затем расписал мировые в последних двух играх — с «Редингом» (0:0) и «Астон Виллой» (2:2).

«Лидс»

«Павлины», в отличии от своего предстоящего противника, смогли преодолеть стадию 1/32 финала трижды за последние пять розыгрышей Кубка Англии.

«Лидс» на данный момент лидирует в первенстве первого английского дивизиона. В 26 поединках «белые» набрали 51 балл, опережая вторую строку на два очка.

Последние две игры в Чемпионшипе «Лидс» проиграл. Уступил «Халлу» (0:2) и «Ноттингему» (2:4) в первый день нового года.

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Этими поражениями подопечные Марсело Бьелса прервали свою победную серию, состоящую на тот момент из семи матчей кряду.

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Почти месяц тому назад эти команды играли между собой в Чемпионшипе. И тогда «Лидс» на своем поле одолел КПР со счетом 2:1. Последний раз (в конце 2017 года) в Лондоне верх взяли «павлины» — 3:1.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.60.

На победу гостей дают — 2.70, ничья оценена — в 3.35.

Проход: КПР 2.20; «Лидса» 1.70.

«Лидс», который делает ставку на повышение в классе, вполне может отнестись к кубковому розыгрышу несерьезно. Предлагаем поставить на победу КПР. 0