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    «Монако» укрепит уверенность в себе кубковой победой

    «Кане-ан-Руссийон» — «Монако». Прогноз на матч 1/32 финала Кубка Франции 6 января 2019 года

    Кубок Франции Футбол Франции Монако
    Прогноз на «Кане-ан-Руссийон» — «Монако»
    «Монако»
    В воскресенье, 6 января на стадионе «Сент-Мишель» состоится футбольный поединок в рамках 1/32 финала Кубка Франции, в котором сыграют «Кане» и «Монако». Начало матча в 16:15 по московскому времени. Прогноз на «Кане-ан-Руссийон» — «Монако».
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    «Кане-ан-Руссийон»

    «Кане» выступает во второй любительской лиге Франции — пятом по силе дивизионе национального чемпионата, так что их выход в 1/32 финала — небольшой подвиг.

    Декабрь «Кане» начал с домашней победы над «Балмой» (1:0) в чемпионате, одержанной в большинстве.

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    Затем, в восьмом круге Кубка «Кане» на своем же поле одолел выступающий в четвертом дивизионе «Фрежюс Сен-Рафаэль» (4:2).

    Последние два матча в чемпионате «Кане» проиграл на выезде с одинаковым счетом 0:1, уступив сначала «Монпелье-2», а затем «Фабрежу».

    «Монако»

    Монегаски в начале декабря одержали одну из трех своих победы в текущем розыгрыше Лиги 1, одолев в гостях «Амьен» (2:0).

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    Затем на своем поле подопечные Тьери Анри проиграли дортмундской «Борусиии» (0:2) в Лиге чемпионов и на выезде были разгромлены «Лионом» (0:3) в матче чемпионата.

    В домашнем матче Кубка Лиги «Монако» одержал победу над «Лорьеном» (1:0), а в последнем матче на своем поле в рамках Лиги 1 монегаски проиграли «Генгаму» (0:2).

    Прогноз

    Букмекеры считают «Монако» фаворитом матча. На победу команды гостей дается коэффициент 1,14, тогда как на ничью — 7,75, а на успех «Кане» — 17,75.

    Сомнений в победе «монегасков», несмотря на их плачевное положение, нет, уж больно слаб соперник. Ставим: ТБ 3.5 за 2.20. 0

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    Прогноз на «Кане-ан-Руссийон» — «Монако». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20. В воскресенье, 6 января на стадионе «Сент-Мишель» состоится футбольный поединок в рамках 1/32 финала Кубка Франции, в котором сыграют «Кане» и «Монако». Начало матча в 16:15 по московскому времени.
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