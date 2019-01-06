«Хетафе» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч испанской Примеры 6 января 2019 года

В воскресенье, 6 января, «Хетафе» будет принимать на своем поле «Барселону» в рамках 18-го тура испанской Примеры. Начало матча — в 22:45 мск. Прогноз на «Хетафе» — «Барселона».

«Хетафе»

Подопечные Пепе Бордаласа не поигрывают уже 6 матчей во всех турнирах. Декабрь они начали с крупной домашней победы над «Эспаньолом» (3:0) в рамках Примеры.

Затем в Кубке на своем поле «Хетафе» разгромил «Кордобу» со счетом 5:1. Выездной матч с «Леганесом» завершился вничью 1:1, а вернувшись домой «горожане» победили «Реал Сосьедад» (1:0).

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В последнем матче «Хетафе» на выезде сыграл вничью с «Жироной» (1:1), упустив победу на последних минутах, и с 25 очками занимает 7-е место. Разница мячей 18-13, лучший бомбардир Хорхе Молина с 5 голами.

В предстоящем матче не сыграют травмированные полузащитники Амат Дьедиу и Маркель Бергара.

«Барселона»

Каталонцы не проигрывают во всех турнирах уже 8 матчей, выиграв 6 из них. Декабрь они начали домашней победой над «Вильярреалом» (2:0) в Примере, после чего в рамках Кубка разгромили на своем поле «Культораль» (4:1).

В каталонском дерби на выезде «Барса» разгромила «Эспаньол» (4:0), после чего в рамках Лиги чемпионов сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (1:1), упустив победу над лондонцами.

Два последних матча перед новым годом каталонский клуб выиграл. Сначала разромил на выезде «Леванте» (5:0), после чего дома победил «Сельту» (2:0).

Календарь и таблица испанской Примеры

В результате «Барселона» возглавляет таблицу с 37 очками, на 3 очка опережая «Атлетико». Разница мячей 48-19, лучший бомбардир с 15 голами Лионель Месси.

В прошлом сезоне «Барселона» победила на выезде со счетом 2:1, а на своем поле сыграла вничью 0:0.

Прогноз

Букмекеры считают «Барселону» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,40, тогда как на ничью — 5,25, а на успех «Хетафе» — 7,25.

Обе команды набрали неплохой ход, учитывая, конечно, разницу в классе. Прогнозируем выездную победу каталонцев, но вряд ли она будет крупной.

«Хетафе» мало забивает в этом сезоне, и хотя в последних матчах тенденция улучшилась, вряд ли хозяевам удастся отличиться в матче с «Барселоной». Интересны варианты ТМ 3,5 за 1,60 и «Обе забьют — нет» за 2,0. 0