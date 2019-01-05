«Ньюкасл» — «Блэкберн». Прогноз и ставки на матч 3-го раунда Кубка Англии 5 января 2019 года

В субботу, 5 января, «Ньюкасл» на своем поле будет принимать «Блэкберн» в рамках 3-го раунда Кубка Англии. Начало матча — в 20:30 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Блэкберн».

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» находится на 15-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, сумев оторваться от зоны вылета на два очка. Команда в этом сезоне выступает не очень стабильно: у нее была и серия из трех подряд побед, и неожиданные поражения.

Далеко ходить не надо — в последних семи играх было буквально все. Так, поражения от «Вест Хэма» (0:3), «Вулверхэмптона» (1:2), «Ливерпуля» (0:5) соседствуют с победой над «Хаддерсфилдом» (1:0) и ничьими с «Фулхэмом» (0:0), а также «Эвертоном» (1:1). В прошлом туре «Сороки» уступили дома «МЮ» (0:2).

И все-таки, нельзя не отмечать главный тренд в выступлениях коллектива — серию из четырех поединков кряду без побед. Посему встреча с представителем Чемпионшипа может помочь дружине Рафаэля Бенитеса прийти в себя.

«Блэкберн»

Отчасти похожая ситуация сейчас и у «Блэкберна», правда, ему приходится на порядок хуже из-за участия в розыгрыше второго по рангу дивизиона. После 26-ти туров «Бродяги» идут на том же 15-м месте, но в 10 баллах от зоны вылета.

До прошлого тура Чемпионшипа ланкаширцы не могли выиграть в пяти матчах кряду при двух ничьих. При этом три последующих поединка завершились поражениями.

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К счастью для подопечных Тони Маубрея, они сумели прервать негативную тенденцию успехом против «Вест Бромвича». В домашней встрече команда сумела оказаться сильнее со счетом 2:1.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,63, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, а ничья — в 4,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Ньюкасл» выиграет оба тайма за 2,45. 0