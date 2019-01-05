«Кристал Пэлас» — «Гримсби». Прогноз и ставки на матч 3-го раунда Кубка Англии 5 января 2019 года

В субботу, 5 января, «Кристал Пэлас» на своем поле будет принимать «Гримсби» в рамках 3-го раунда Кубка Англии. Начало матча — в 20:30 мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Гримсби».

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» занимает 14-е место в Премьер-лиге и имеет 22 очка в активе. Ниже на расстоянии трех баллов располагается «Ньюкасл».

В последних девяти играх, проведенных в лиге, лондонцы четырежды побеждали, трижды проигрывали и два матча свели вничью. Особенно стоит отметить выездную победу над «Манчестер Сити» со счетом 3:2.

Впрочем, стоит выделить и пока что последний поединок подопечных Роя Ходжсона. В 21-м туре АПЛ они переиграли непростой на своем поле «Вулверхэмптон» (2:0).

«Гримсби»

Соперником представителя главного дивизиона страны будет команда из четвертой по рангу лиги Англии. «Гримсби» выступает в Лиге 2, где занимает 13-е место из 24-х.

«Моряки» оторвались от зоны вылета на 13 очков, поэтому могут позволить себе несколько отвлечься от дел своего первенства и сосредоточиться на Кубке Англии. Здесь коллектив Майкла Джолли уже успел пройти «МК Донс» (3:1) и «Честерфилд» (2:0).

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Форма команды оставляет противоречивое впечатление. С одной стороны, совсем недавно та находилась на победной серии, которая достигла четырех матчей, с другой — в своем последнем поединке «Таун» уступил «Мансфилду» (0:1).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,12, тогда как успех гостей оценивается в 23,00, а ничья — в 7,50.

Рекомендуем ставить на то, что первый тайм закончится вничью, но «Кристал Пэлас» в итоге выиграет за 4,20. 0