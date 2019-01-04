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    Как «Тоттенхэм» начнет свой путь в Кубке Англии?

    «Транмер Роверс» — «Тоттенхэм Хотспур». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии 4 января 2018 года

    Кубок Англии Футбол Англии Тоттенхэм
    Прогноз на «Транмер Роверс» — «Тоттенхэм Хотспур»
    Игроки «Тоттенхэма»
    В матче третьего круга Кубка Англии «Тоттенхэм» на выезде сыграет против «Транмер Роверс». Встреча пройдет на стадионе «Прентон Парк» Биркенхеде 4 января. Начало — в 22:45. Прогноз на «Транмер Роверс» — «Тоттенхэм Хотспур».
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    «Транмер Роверс»

    «Транмер Роверс» представляет Вторую футбольную лигу Англии или, другими словами, четвертый по силе английский дивизион.

    В текущем сезоне команда, которую возглавляет Мики Меллон, после 26 туров занимает девятое место. В активе у «Транмер Роверс» — 39 очков, команда забила 38 голов, пропустила 32.

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    В Кубке Англии 2018-2019 «Транмер» удалось пройти два раунда. По сумме двух встреч был обыгран сперва «Оксфорд Сити» (3:3 2:0), а затем «Саутпорт» (1:1, 2:0).

    К поединку против «Тоттенхэма» команда подходит с серией из трех матчей без поражений — одна победа и два ничейных результата в трех предыдущих турах Второй лиги.

    «Тоттенхэм Хотспур»

    «Тоттенхэм» свой путь в Кубке Англии начинает только сейчас. При этом «шпоры» продолжают борьбу и за другой кубковый трофей — команда дошла до полуфинала Кубка лиги, и уже 8 января будет проводить первый полуфинальный матч против «Челси».

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    К игре против «Транмер Роверс» «Тоттенхэм» подходит с пятью победами и одним поражением в шести предыдущих поединках. Успешную серию команды разбавило поражение от «Вулверхэмптона» в 20-м туре АПЛ.

    1 января в матче 21-го тура АПЛ «шпоры» разгромили «Кардифф» со счетом 3:0 и вышли на второе место в турнирной таблице. Команда Маурисио Почеттино набрала 48 очков, забила 46 голов, а пропустила 21.

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    • Интересно, что в АПЛ «Тоттенхэм» остается единственной командой, которая пока ни разу не сыграла вничью.

    Прогноз

    На сенсационную победу от «Транмер Роверс» букмекеры дают коэффициент 12,50, на ничью — 6,60, а на победу «Тоттенхэма» — 1,23.

    Очевидно, что Почеттино после плотного календаря новогодних матчей и в преддверии поединка с «Челси» проведет ротацию состава и предоставит возможность резервистам проявить себе в игре с командой Второй лиги. «Транмер» наверняка будет бодаться, однако даже резервисты «шпор» значительно превосходят эту команду в классе.

    Наш прогноз на матч — «Тоттенхэм» одержит сухую победу с коэффициентом 1,80. 0

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    Прогноз на «Транмер Роверс» — «Тоттенхэм Хотспур». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. В матче третьего круга Кубка Англии «Тоттенхэм» на выезде сыграет против «Транмер Роверс». Встреча пройдет на стадионе «Прентон Парк» Биркенхеде 4 января. Начало — в 22:45.
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