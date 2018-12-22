«Монако» — «Генгам». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 22 декабря 2018 года

В 19-м туре чемпионата Франции «Монако» будет принимать «Генгам». Матч пройдет 22 декабря на «Стад Луи II». Начало встречи — 23:00 мск. Прогноз на «Монако» — «Генгам».

«Монако»

Кризисный «Монако» занимает 19 место и имеет 13 баллов во французской Лиге 1. В последних пяти матчах во всех турнирах княжеский клуб потерпел пять поражений и один раз выиграл.

Несмотря на осеннее увольнение Леонарду Жардима с поста наставника коллектива, и приход на его место Тьерри Анри, это почти не помогло результатам. Во всяком случае, пока, ибо монегаски остаются в зоне вылета.

И все же, вероятно, команда постепенно приходит в себя, чему доказательством служат две победы в четырех предыдущих поединках во всех турнирах и три балла от безопасной 17-й строчки. К грядущей игре та подходит после успешной встречи против «Лорьяна» (1:0) в 1/8 финала Кубка Лиги.

«Генгам»

Уже с самого начала сезона стало ясно, что «Генгаму» уготована незавидная участь. В первых шести турах коллектив потерпел шесть поражений и закрепился в зоне вылета.

Затем для подопечных Антуана Комбуаре последовал хороший период, который выразился в шестиматчевой беспроигрышной серии во всех турнирах. В двух поединках им даже удалось одержать победы.

Тем не менее, дальше снова начались проблемы в виде снова-таки шести игр, но уже без побед с одной ничьей на всех фронтах. Из-за этого сейчас бретонцы тонут на дне Лиги 1 с отставанием в восемь очков от спасительной 17-й позиции.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91, тогда как успех гостей оценивается в 4,20, а ничья — в 3,40.

Рекомендуем ставить на то, что «Монако» выиграет, и обе команды забьют за 4,00. 0